陸學者談20大報告涉台內容：統一是主軸

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（中央社記者李雅雯上海16日電）中共總書記習近平今天在人民大會堂做20大政治報告，涉台部分多次提到「統一」，中國大陸學者唐永紅認為，「台灣若成民族復興絆腳石，北京將被迫及早處理台灣問題」。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅接受中央社採訪表示，由於面臨的局勢、任務不同，20大報告涉台部分相較19大有揚有棄、有部分差別。

他說，19大報告涉台部分著重反台獨、反分裂，提到「6個不允許」；20大報告則更強調「國家統一」、「祖國完全統一」，且提出了「新時代解決台灣問題總體方略」，這些差別呈現了中國大陸對台策略上依據局勢變化相對應的調整。

唐永紅表示，中國大陸希望一個和平穩定的國際及台海環境，目前卻是面臨「樹欲靜而風不止」，「台獨分裂勢力和境外反華勢力不斷地進行挑釁」。

他認為，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣就是「台獨分裂勢力勾結境外反華勢力」最具代表性例子，「民進黨當局」是分裂勢力代表，是阻礙國家統一與發展的勢力，「這是『台灣問題與新時代中國統一事業』白皮書中提出的需要清除的物件」。

「在新時代新征程中，中國大陸當局會辯證處理國家統一議題與國家發展議題的先後順序」，唐永紅說，倘若台灣可以與中國大陸共同推進國家統一、民族復興，而非絆腳石，台灣問題就不會被放在第一處理優先順位；如果台灣成為國家統一、民族復興的絆腳石，「北京將被迫及早處理台灣問題，完成國家統一任務」。

習近平今天上午在人民大會堂做20大政治報告，在其宣讀的口頭報告涉台內容中未說到「一個中國原則」、「九二共識」等字彙，在紙本完整版報告中則有提及。

紙本完整版報告提到，「『和平統一、一國兩制』方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利」、「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。（編輯：張淑伶）1111016