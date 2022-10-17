中共20大18日議程

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中共20大專題（中央社記者李雅雯上海17日電）中國共產黨第20次全國代表大會明天進入第3天議程，各代表團將繼續審查總書記習近平的報告。大會另將安排各代表團新聞發言人出席記者會，介紹代表團學習討論20大報告情況。

根據大會安排，以各省級行政區、中央企業系統（在北京者）、中央金融系統、中央和國家機關、解放軍和武警區分的36個中共20大代表團，明天全天將繼續審查習近平在20大開幕式進行的報告。

這36個代表團後續還將陸續審查中共第19屆中紀委的工作報告，以及廣受外界矚目的中共黨章修正案。最後將選出下一屆的200餘名中央委員，以及180餘名候補中央委員。

中共20大會議期間另一個重點為大會安排的各個記者會，18日將有兩場記者會。

18日下午3時，北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林等代表團新聞發言人出席記者會，介紹代表團學習討論20大報告情況。北京市委常委趙磊、天津市委副書記金湘軍、河北省委副書記廉毅敏、山西省委常委張吉福、內蒙古自治區黨委常委黃志強、遼寧省委副書記胡玉亭、吉林省委副書記劉偉等人出席。

18日下午7時30分記者會由黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西等代表團新聞發言人出席。出席的代表團新聞發言人分別為黑龍江省委常委沈瑩、上海市委常委趙嘉鳴、江蘇省委常委張愛軍、浙江省委常委王綱、安徽省委常委郭強、福建省委常委張彥、江西省委常委莊兆林。

根據議程，中共20大將於10月22日閉幕，會期共7天。閉幕後，預料將依例於23日舉行中共20屆一中全會，推選中央政治局常委及委員，新選出的政治局常委，將在全會結束後隨即向媒體亮相。（編輯：張淑伶）1111017