習近平20大報告 官員爭捧思想深邃格局宏大

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（中央社台北18日電）中共總書記習近平在20大上發表政治報告，全國出現一股學習熱潮，中央政治局委員們爭捧報告思想深邃、格局宏大、閃耀著馬克思主義的真理光芒，以及向歷史和人民交出的厚重答卷等。

中共第20次全國代表大會10月16日在北京開幕，習近平發表政治報告，以「過去10年的偉大變革」為自己10年的治績作註解。

像是防疫，習近平提到「堅持動態清零不動搖」，並聲稱「統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果」；對外則「發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益」；經濟方面則實現「歷史性躍升」及「高質量發展，進入「創新型國家」。

外界認為，習近平透過報告拉高了自己在中共黨史上的地位，越過江胡直追毛鄧。

而中國全國當前出現一股20大報告學習熱潮，各地大肆宣傳組織分組討論，連中央政治局常委及委員都不例外，爭相力捧習近平的報告。

據央視報導，全國人大常委會副委員長王晨則在參加湖北代表團討論時說，「習近平所作的報告主題鮮明、思想深邃、格局宏大、意蘊深遠」；國務院副總理劉鶴在參加福建代表團討論時說，「18大以來中國創造了經濟社會發展的重大成就，最關鍵在於有以習近平為核心的黨中央堅強領導」。

被外界點名可能更上一層樓的上海市委書記李強以及國務院副總理胡春華也都高呼擁護；其中李強出席上海代表團討論時說，「習近平的報告，通篇閃耀著馬克思主義的真理光芒，完全贊同和擁護。要深入學習，紮實行動，更好向世界展示中國式現代化的光明前景」。

另胡春華在參加黑龍江代表團討論時說，「在新時代新征程中，必須長期堅定擁護兩個確立，即長期堅定維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，及維護習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，決不含糊、決不動搖。」

此外，中央辦公廳主任丁薛祥參加中央和國家機關代表團討論時說，新時代的偉大變革和輝煌成就，充分彰顯了兩個確立的決定性意義，能戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，「在新的趕考路上交出一份出色答卷」。

另中宣部部長黃坤明在參加江西代表團討論時說，完全贊同習近平所作報告，這是「向歷史和人民交出的厚重答卷。」（編輯：唐佩君/曹宇帆） 1111018