20大打破七上八下 新華社稱領導職務不是鐵椅子

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（中央社台北25日電）中共總書記習近平在20大取得第3任期，打破「七上八下」主導新一屆習家軍領導班子，新華社24日發表長文稱「黨和國家領導職務不是鐵椅子，符合年齡的也不一定當然繼續提名」。

中共總書記習近平在中共第20次全國代表大會展開第3任期，中央政治局7常委也由習家軍完勝，取得空前勝利；李克強、汪洋2位未滿67歲的常委退任，曾被認為有接班態勢的胡春華甚至沒有進入政治局24人名單，此外20大更打破指定「接班人」原則，及行之有年的年齡「七上八下」等原則，外界也有批評稱習如皇帝獨攬大權。

官方新華社24日晚間發表「黨的新一屆中央領導機構產生紀實」長文，稱習近平從今年初開始，就如何醞釀產生新一屆中央領導機構人選問題，「認真聽取了中央政治局常委同志的意見」。

新華社表示，大家「一致贊成」，在總結黨的17大、18大有關做法的基礎上，堅持19屆中央領導機構人選醞釀和「兩委」人選考察工作的好經驗好做法，不搞「海推」、「海選」，而是採取談話調研的方式，就新一屆中央政治局、常委會、書記處組成人選，國務院領導成員人選，中央軍委組成人選，以及全國人大、全國政協黨內新提拔人選等，在一定範圍內面對面聽取推薦意見和建議。

依照相關原則，中央提出了推薦人選應具備的條件：即政治堅定、對黨忠誠，政治判斷力、政治領悟力、政治執行力強，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，「堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，是合格的馬克思主義政治家」。

習近平強調，中央領導機構人選醞釀，要把政治標準放在首位，嚴把政治關，把牢廉潔底線。

文章表示，在相關談話調研中，許多談話對象都表達「黨和國家領導職務不是鐵椅子，符合年齡的也不一定當然繼續提名」，要堅持事業為上，根據工作需要、人選條件、廉潔情況和形象口碑，能留能轉、能上能下，樹立新時代鮮明用人導向。

新華社指誰能帶領人民實現強國目標，誰能帶領人民推進復興偉業，歷史就會選擇誰，人民就會擁護誰。

文章並舉例習近平如何受到三個「全票當選」擁護，包括選舉黨的20大代表時，習近平全票當選、選舉20屆中央委員會委員時，習近平全票當選、在20屆一中全會選舉新一屆中央領導機構時，習近平再次全票當選中央委員會總書記。

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光此前分析，中國政治體制已由「寡頭集權」變成「獨裁集權」。旅居美國的中國問題專家鄧聿文稍早前表示，20大是習近平建成絕對權力控制體系並統治的元年，而這一過程會有多久難以預估。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111025