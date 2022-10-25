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中國嚴苛防疫西方難隨 德總理11月訪中僅一日遊

2022/10/25 12:15（10/25 12:56 更新）
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（中央社台北25日電）德國總理蕭茲即將在11月初率團訪問中國，不過中國嚴苛防疫政策令西方難以接受，德國政府表示行程將會非常短暫，沒有計畫在北京過夜，實際上只是「一日遊」。

德國之聲24日報導，聯邦政府發言人赫伯史揣特 （Steffen Hebestreit）在柏林表示，由於中國的防疫政策非常複雜，這趟行程將會非常短暫。並補充此次訪問沒有計畫在北京過夜，「實際上只是一日遊」。

赫伯史揣特也證實，一個經濟代表團將會隨同蕭茲（Olaf Scholz）出訪中國，但由於旅行情況「並不簡單」，目前還不清楚代表團成員有哪些。

先前多家媒體曾披露，蕭茲將在11月初訪問中國並且與中國領導人習近平會晤。這是蕭茲去年底接任總理以來首次出訪中國，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多來第一位訪問中國的歐美國家領袖，此行備受矚目。

報導指出，中國20大上週末在北京落幕，習近平打破慣例獲得第3個總書記任期。德國媒體上周在專訪蕭茲時提問，德國政府有意制定新的中國戰略但迄今尚未達成一致，如今習近平在20大上被稱為「偉大的領袖」，緊接著就要前往北京表示祝賀，這是他所期待的中國戰略的結果嗎？

蕭茲則說這是他第一次訪問中國，指半年前已經去了日本，「現在去北京對我而言很重要。幾天後還要去越南和新加坡」。

對於蕭茲不顧德國6名內閣部長反對，執意將部分漢堡港股權出售給中國投資商中遠集團，媒體也質疑這是否是送給習近平的大禮。

對此蕭茲駁斥稱，事情尚未決定，收購案針對的不是部分漢堡港，中遠集團希望收購的是一家在漢堡經營多個集裝箱碼頭公司的少數股權。他強調，「土地所有權仍將完全掌握在漢堡市手中」。

據德國第一電視台（ARD）先前報導，儘管外交部、經濟部、內政部、國防部、交通部、財政部等6個負責審查的部會同聲反對，歐洲聯盟執行委員會也不贊成，但蕭茲堅持在出訪中國前，批准中國遠洋運輸公司（COSCO）入股漢堡港的托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭。

鄰近北海的漢堡是歐洲和中國海運的重要樞紐，處理的貨櫃有1/3來自、或即將運往中國，為確保營運和就業，漢堡市政府對中遠海運入股表示歡迎。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111025

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