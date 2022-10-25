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上海防堵疫情 徐匯等多個行政區增加核檢次數

2022/10/25 11:32
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（中央社記者李雅雯上海25日電）上海市COVID-19疫情新增病例多為無症狀感染者，為防堵疫情常態化，徐匯區等多個行政區發布增加核酸檢測次數通知，要求社區、店鋪等全區人員皆須受檢測。

上海市政府官方帳號「上海發布」25日發布疫情概況。24日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者19例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例2例、境外移入無症狀感染者20例，均在閉環管控中發現。

官方統計資料顯示，上海10月1日至24日期間，累計本土確診病例30例、本土無症狀感染者481例，無症狀感染者占比達94.12%。官方說明，24日單日新增本土無症狀感染者大多為先前通報外省來滬、返滬本土感染者的密切接觸者，均在隔離管控中發現。

因應疫情常態化防控，多個行政區相繼發出週內全區全員核酸檢測次數增加通知。徐匯區24日通知，25日、27日、30日全區全員展開核酸檢測篩查，採樣期間小區進行封閉管理，居民必須憑藉24小時核酸檢測陰性證明進出；店家、企業也必須憑藉陰性證明進出單位。

普陀區25日發布通知，26日、29日晚間繼續展開全員核酸篩查，小區居民、辦公大樓、沿街商鋪、旅館等所有人員皆必須參加。

浦東新區發布通知，要求各辦公大樓等單位25日起執行24小時核酸檢測始得通行措施，企業員工必須憑藉24小時核酸檢測陰性證明進入大廈，包括外來訪客也必須憑藉24小時核酸檢測陰性報告始得進入，這項措施執行7天。（編輯：唐佩君）1111025

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