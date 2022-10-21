傳德國總理擬貫徹中國對漢堡投資計畫挨轟

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（中央社柏林20日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天遭受一陣砲轟，因媒體報導指他打算貫徹中國對漢堡（Hamburg）港口的投資計畫，即便政府內有6個部門對此持著相當保留的態度。

法新社報導，中國航運巨頭中國遠洋海運集團（Cosco）預定收購漢堡一個貨櫃碼頭的35%股分，這項交易於去年達成協議，但目前尚未得到聯邦政府的批准。

德國北德廣播公司（NDR）和西德廣播公司（WDR）今天報導，儘管蕭茲的聯合政府包括綠黨（Greens）與自由派「自由民主黨」（FDP）等6個部會持反對意見，總理仍計劃批准此項交易。

綠黨共同領導人諾利普爾（Omid Nouripour）告訴德國新聞網站T-Online：「這對我們的經濟和安全都不利。」

漢堡自由民主黨黨魁克魯塞（Michael Kruse）稱此計畫「危險」；保守派外交政策專家哈特（Juergen Hardt）則表示，這將使中國取得「敏感內情」。

哈特告訴德國「世界報」（Die Welt）：「這些正是我們不應讓中國人輕易獲得的東西。」

根據北德廣播公司和西德廣播公司報導，若政府10月底之前不予干預，這項交易將自動獲准有效。

目前有傳言指出，蕭茲計劃在11月初訪問中國。

中國是德國的重要貿易夥伴，尤其是德國旗艦產業的汽車業。

但近年來，雙方關係惡化，主因中國執行嚴格清零疫情政策、台灣緊張情勢升級，以及關切新疆穆斯林人權問題等所致。

德國內部有許多聲音，包括外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在內，都呼籲與中國在貿易上應更加謹慎，並警告說，歐洲最大經濟體德國必須從與俄羅斯關係破裂的經驗中汲取教訓。

但到目前為止，蕭茲尚未附和這些說法，甚至在上週的一場企業峰會上，他堅持認為德國應與中國保持商業關係。

蕭茲說：「我們不必與某些國家脫鉤，我們必須繼續與個別國家做生意，我明確地說，與中國也是如此。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1111021