德國總理不顧內閣反對 擬同意中資入股漢堡港

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儘管外交、國防等部會和情報首長一致反對，德國總理蕭茲仍打算在訪問中國前夕，同意中資入股第一大港漢堡。（圖取自facebook.com/olafscholz）

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（中央社記者林育立柏林20日專電）儘管外交、國防等部會和情報首長一致反對，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）打算在訪問中國前夕，同意中資入股第一大港漢堡。此舉已在國內掀起反彈聲浪。

德國媒體盛傳，總理 蕭茲 蕭茲小檔案 生日：1958年6月14日 政黨：社會民主黨 學歷：漢堡大學，主修法律 經歷：漢堡市市長、社民黨代理黨魁 現職：德國副總理、財政部部長 宗教：無 看更多 關閉 （Olaf Scholz）將在11月3、4日率業界代表訪問北京。德國和中國政府尚未證實這項消息。

這是蕭茲去年底接任總理以來首次出訪中國，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多來第一位訪問中國的歐美國家領袖，此行因此備受矚目。

不過，就在出訪前夕，德國政壇為是否同意將漢堡港的碼頭賣給中資爭論不休，為蕭茲的中國行蒙上陰影。

德國第一電視台（ARD）今天報導，儘管外交部、經濟部、內政部、國防部、交通部、財政部等6個負責審查的部會同聲反對，歐洲聯盟執行委員會也不贊成，蕭茲堅持在出訪中國前，批准中國遠洋運輸公司（COSCO）入股漢堡港的托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭。

鄰近北海的漢堡是歐洲和中國海運的重要樞紐，處理的貨櫃有1/3來自、或即將運往中國，為確保營運和就業，漢堡市政府對中遠海運入股表示歡迎。

圖為德國第一大港漢堡的托勒奧特貨櫃碼頭。（HHLA / Thies Rätzke 提供）

然而，聯邦政府各部會審查後表示，中資入股具有地緣政治的爭議性，而且中方將指派執行長及參與決策，由於中國已是漢堡港的大客戶，未來德國將有「被勒索的可能」。

外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）之前受訪時說，漢堡不是一般的港口，對仰賴出口的德國和全歐洲都很重要。

她說，德國必須自問，「有朝一日中國對抗我們民主制度和價值共同體時，中國投資關鍵基礎建設會有什麼樣的後果」。

基爾世界經濟研究所（IfW）專家朗哈默（Rolf Langhammer）認為，中國的長期策略是在數位和海運領域控制歐洲整個產業鏈，他憂心北京可能藉入股港口取得競爭優勢，濫用經濟實力。

不僅內閣各部會，德國情報首長也反對中國入股基礎建設。

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德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）17日在國會舉行的公聽會警告，中國將利用包括第5代行動通訊技術（5G）在內的科技或經濟槓桿貫徹政治目的，「一旦中德之間出現分歧，（北京）就會動用這些籌碼」。

中方很在意入股漢堡。報導說，柏林的中國大使館要求德國企業為中遠海運入股漢堡港努力，還威脅他們如果不做，在中國的營運就會遇到麻煩。（編輯：郭中翰）1111021