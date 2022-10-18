更多編輯台推薦新聞：
罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德外長：對中關係應更謹慎 避免重蹈對俄錯誤

2022/10/18 22:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林18日綜合外電報導）德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天強調，與中國來往時，德國必須避免重蹈其近年在對俄羅斯關係中犯下的錯誤。

美聯社報導，貝爾伯克說，德國必須正視相信國際法規與合作的國家和威權政體之間的「制度競爭」。

貝爾伯克出席智庫柯貝基金會（Koerber Foundation）在柏林舉辦的外交政策論壇時表示，「我們首先必須從近幾十年來對俄羅斯政策的錯誤中汲取教訓。我說得很清楚，單方面的經濟依賴讓我們面臨政治勒索。」

貝爾伯克說，「就俄羅斯而言，如今局勢已無法挽回」，她也坦承德國曾忽略東歐夥伴就其依賴俄國能源的警告，「我們必須確保不再重蹈覆轍，這也意味我們必須在對中政策中更認真的考慮這一點」。

她指出，總理蕭茲（Olaf Scholz）政府制定的「國家安全戰略」將包括德國對中策略，上述策略也將納入歐盟戰略。

在過去20年裡，德國政府加強了與俄羅斯的經濟關係，特別是在能源領域，還打造與俄羅斯直接連接的北溪天然氣管線，不過，俄軍入侵烏克蘭後，德俄關係急轉直下。自8月底以來，俄國一直未向德國輸送天然氣，柏林只能不斷想方設法尋找替代供應。

近年來，德國企業也在中國投下巨資，中國是德國最大的貿易夥伴之一。

自去年12月就任以來，蕭茲政府對北京的態度較前任更為謹慎。蕭茲首次出訪亞洲時選擇前往日本，而非中國。隸屬綠黨的貝爾伯克在中國問題上也似乎更加強硬。

上週，蕭茲在德國重要機械產業會議上表示，全球化已取得成功，「脫鉤是錯誤的答案」。

他說：「我們不需與一些國家脫鉤，我們必須繼續與各國做生意。我明確地說，也要與中國做生意。但我們必須確保我們也會與世界其他國家進行貿易，並將亞洲其他區域、非洲和南美洲納入考慮。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111018

蕭茲
德國核電政策髮夾彎 3電廠將運轉至明年4月中 因應能源飆漲 馬克宏籲德國展現歐洲團結
貝爾伯克
德外長：與俄國談判無意義 戰爭可能持續到明年 德外長批評中國武嚇台灣 中國抗議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族