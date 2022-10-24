王滬寧擬分管對台 須關注兩制台灣方案是否強化

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中共20大閉幕，掌握意識形態的王滬寧（圖）可望接任政協主席，成為對台工作領導小組的一員。（中新社）

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（中央社記者呂佳蓉台北24日電）中共20大閉幕，對台人事班子可見端倪，掌握意識形態的王滬寧可望接任政協主席，成為對台工作領導小組的一員。分析指，需關注有關「一國兩制」台灣方案的論述是否會有強化。

從新公布的常委排序與委員名單來看，中共總書記習近平將任中共中央對台工作領導小組組長；依照排序，王滬寧可望接任全國政協主席，分管對台工作，並任對台工作領導小組副組長；預料接替楊潔篪出任中央外事辦主任的王毅也將成為對台工作領導小組成員。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華今天在由政大國關中心舉行的「解讀中共『二十大』人事座談會」上說，王滬寧這幾年在對習近平有關的論述建構上做了很多努力，扮演重要角色。

郭瑞華指出，王滬寧若任全國政協主席，在對台論述上會扮演對台工作領導小組副組長角色，「有關『一國兩制』台灣方案的論述是否可能強化，值得我們注意。」

現任的國台辦主任劉結一未進入20大中央委員會名單，預示著國台辦高層將換血。而現任的國台辦副主任陳元豐59歲、龍明彪60歲，均屆退齡。

郭瑞華指出，從年齡來看，陳元豐與龍明彪可能要退，但也可能延一、兩年。國台辦副主任會是由誰接任，還需看明年兩會期間誰任國台辦主任，副主任會由新任國台辦主任推薦安排。另外，國台辦系統人事上，現任發改委主任何立峰似乎扮演一個重要主導角色。

至於國台辦主任可能由誰接掌？郭瑞華點名現任外交部黨委書記齊玉是可能人選。

齊玉屬於組織系統不是正統外交出身，但在外交部工作多年，分管台港澳工作，在涉台工作上相對熟悉。（編輯：陳沛冰）1111024