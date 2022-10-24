邱國正：中共軍委名單看出有所準備 國軍人事也在調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北24日電）針對中共20大出爐新任軍委，國防部長邱國正今天在立院表示，多數是年輕、富基層歷練、可長期培養者，看出中共有所準備，國軍定會有所應對，「在人事方面我們也在調」。

立院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」並備質詢，邱國正會前接受媒體聯合訪問，回應有關中共新任軍委會名單等問題。

邱國正表示，中共新任軍委從年齡層來看，除了連任副主席的張又俠是1950年生，年齡較大，其他都是1955之後，甚至到1964年生，比較年輕化。軍種都是陸軍、海軍、火箭軍，對航天科技等方面有很深底子，一般成員都從基層歷練，可長期培養，加上年齡層又低，可以用很久，「看出中共是有所準備的」。

邱國正表示，國防工作有延續性，國軍會因應調整，但有自己的幅度與時間，對岸軍事幹部調整是重要依據、參考之一，國軍會有所應對。

邱國正說，中共軍委新任副主席何衛東在東部戰區歷任過，其他一些幹部基層底子也很厚。對方人員布局有調整，國軍不會大幅度調整，但會漸進調整因應，「人事方面我們也在調」，但不是對方怎麼調國軍就怎麼變，國防政策有脈絡，要穩紮穩打做。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於媒體報導刺針飛彈等武器獲取延遲，邱國正表示，國家處境大家都清楚，「採購不見得能按照我們預期」，這不是推託藉口，是要考慮因素之一。

媒體詢問邱國正是否擔憂任內開戰，邱國正說，他沒擔憂過，從讀軍校開始就開始做準備，軍人職責就是保家衛國，「到最後該要做的犧牲會負責」，國軍也不會因為對岸說2027年或2025年開戰，建軍備戰就跟著快一點、慢一點，會全盤考量。（編輯：楊蘭軒）1111024