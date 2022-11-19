金正恩女兒罕見官方露面 與父牽手視察飛彈試射

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北韓官媒罕見公布領導人金正恩（右）與愛女牽手步行的照片。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

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（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩親自督導最新洲際彈道飛彈試射後說，他會以核武回應美國威脅。此外，官媒罕見公布金正恩與愛女牽手步行的照片。

法新社報導，自從金正恩今年9月宣布北韓是「不可逆轉」的核子強權後，華府便加強區域安全合作，包括舉行聯合軍事演習，並設法加強協防日韓。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩譴責所謂的「侵略性戰爭演習」，還說若美國持續對北韓施加威脅，北韓「將毅然決然地以核制核，以正面對抗回應正面對抗」。

根據北韓中央通信社消息，金正恩和「心愛的妻女」一起視察飛彈試射；官媒影像顯示，笑容滿面的金正恩走在一枚巨大的黑白色塗裝飛彈前方，身旁有一名穿著白色羽絨外套和紅鞋的小女孩。

專家指出，官媒提到金正恩的孩子，實屬罕見。日本時報（Japan Times）和韓聯社也提到，這是北韓官媒首度公開金正恩女兒的照片。

金正恩（左）與女兒（右）視察飛彈試射。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

北韓近幾週執行飛彈試射的次數已打破紀錄，平壤當局和俄羅斯等盟國一再譴責美國加強區域安全合作，包括聯合軍演。

北韓中央通信社表示，昨天試射的是北韓「新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）」，且「這次試射清楚證明了新的主要戰略武器系統有多可靠」。

北韓中央通信社還提到：「金正恩表示，他前來再次確認朝鮮民主主義人民共和國的核武力量取得可靠且最強大的能力來遏制任何核武威脅。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

北韓中央通信社報導，這枚飛彈「最高飛行高度為6040.9公里，飛行距離為999.2公里」，隨後「精準落在預定水域」，即日本海。

北韓官媒公布的飛行距離及高度，與南韓、日本昨天估算的數據吻合，且只略遜於平壤當局今年3月24日試射的洲際彈道飛彈，當時那枚飛彈似乎是北韓這類試射中威力最強大的一枚。

北韓當時宣稱3月24日發射的飛彈也是「火星-17型」洲際彈道飛彈，但南韓後來對此說法存疑。「火星-17型」被分析家暱稱為「怪物飛彈」，是金正恩最強大的武器之一。

然而分析家表示，北韓這回似乎真的成功了。

北韓事務專家潘達（Ankit Panda）在推特上說：「火星-17型是歷來任何地方設計和測試過的最大道路機動式液體推進飛彈，所以北韓這次成功試射，創下了某種紀錄。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111119