韓美延長聯合空中軍演 北韓挑釁恐再升溫

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北韓近來挑釁行動不斷，南韓與美國3日決定延長正在進行的聯合空中軍演。圖為韓美10月23日聯合軍演。（圖取自facebook.com/USairforce）

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）北韓近來挑釁行動不斷，南韓與美國今天決定延長正在進行的聯合空中軍演。專家指出，此舉可能讓要求停止聯合軍演的平壤當局提高挑釁強度，目前剩下的最後一張牌「核試驗」也可能是選項之一。

北韓近期頻頻挑釁，今年以來共發射30次彈道飛彈、3次巡弋飛彈，還有其他各式飛彈與砲擊，明顯違反聯合國安理會決議及兩韓919軍事協議，朝鮮半島局勢持續升溫，南韓與美國原訂進行至11月4日的聯合空中軍演也因此決定延長。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長對中央社記者表示，隨著韓美聯合空中軍演時間延長，北韓發射飛彈等挑釁行動也可能持續，讓局勢更為緊繃。

北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天2日凌晨才公開批評韓美的「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍演，並威脅會以「特殊手段」因應，北韓這兩天連續發射飛彈及砲擊被認為是抗議韓美聯合軍演。

鄭成長認為，待聯合軍演落幕，北韓也可能中斷發射飛彈的挑釁行為，但仍有可能為發展核武測試再次試射。

梨花大學北韓學系教授朴元坤則分析，北韓發射飛彈主要意在展示實際使用核武的能力，「以擁核國身份與美國談判是最終目標」，無論南韓政府如何因應都不會改變北韓藉由激化區域對立謀取更多談判籌碼的行動，但鑑於北韓經濟與內政狀況，挑釁能持續多久仍待觀察。

韓聯社報導指出，北韓今天發射推測為火星-17的洲際彈道飛彈（ICBM），目前尚未使出的最後一張牌只剩下核試驗，南韓國家情報院先前也預期，北韓可能在11月8日美國期中選舉前進行核試驗，時間點最快可能落在本週。

不過，朴元坤認為，北韓挑釁總喜歡不按牌理出牌，在所有人預期的時間點進行核試驗的可能性不是很高。

面對強度越發升高的北韓挑釁，南韓外交部今天表示，除10月將涉及北韓核武開發的15人及16個單位列入單邊制裁名單，目前也在考慮對北韓採取額外單邊制裁措施。（編輯：韋樞）1111103