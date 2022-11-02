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北韓射飛彈落點距南韓海岸不到60公里 鬱陵島發空襲警報

2022/11/2 08:40（11/2 21:41 更新）
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南韓軍方表示，北韓2日朝東部外海發射3枚彈道飛彈，南韓鬱陵島發布空襲警報。（中央社製圖）
南韓軍方表示，北韓2日朝東部外海發射3枚彈道飛彈，南韓鬱陵島發布空襲警報。（中央社製圖）
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（中央社首爾2日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天朝東部外海發射3枚彈道飛彈，導致南韓一座偏遠離島罕見發布空襲警報；其中一枚飛彈落點距離南韓海岸不到60公里。

路透社報導，北韓當局數小時前才要求美國和南韓停止大規模軍事演習，聲稱不能再容忍這類「軍事上的魯莽行為和挑釁」。

日本海上保安廳也通報了這次飛彈發射行動。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，軍方在飛彈發射之際，於鬱陵島發布了空襲警報。

南韓合同參謀本部還說，至少一枚飛彈落在「北方限界線」（Northern Limit Line）南方26公里處，這是兩韓之間有爭議的海上界線。飛彈落在距離南韓東部海濱的束草市（Sokcho）僅57公里之處，距離鬱陵島167公里。

韓聯社引述鬱陵郡一名官員的說法報導，警報響起時，員工都疏散到地下室。

美國與南韓10月31日展開「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍事演習，這是雙方最大規模的聯合空中軍演之一，兩國派出數百架戰機一天24小時不間斷地執行模擬攻擊。

北韓今年試射的飛彈數量刷新紀錄，並聲稱近期一連串試射都是為了回應聯合軍演。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1111102

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