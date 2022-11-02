北韓射10多發飛彈1枚近南韓 尹錫悅：進犯領土要付出代價

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）北韓軍事挑釁行動強度大幅升高，南韓軍方表示，北韓今天至少發射10多枚各式飛彈，其中包括首次向南方發射的飛彈。南韓政府已指示採取相應嚴正措施，要「讓北韓付出明確代價」。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午8時51分左右從江原道元山市一帶向東海上發射3發短程彈道飛彈（SRBM），其中一發落在東海的北方界線（NLL）以南的公海上。

這枚飛彈落點在北方界線以南26公里，南韓東北部沿海都市束草以東57公里，東海上鬱陵島的西北方167公里處，距離南韓 領海 基準線僅12海里（約22公里）。

韓聯社引述軍方掌握資訊報導，這次也是北韓第一次向南發射彈道飛彈，其他兩枚短程彈道飛彈則是朝其他方向發射。南韓軍方因此上調警戒狀態至2級，維持防禦準備狀態。

南韓總統 尹錫悅 今早親自主持國家安全會議（NSC）聽取北韓發射彈道飛彈等相關報告及應對方案，出席委員譴責北韓發射彈道飛彈及巡弋飛彈、進行砲擊等行動違反兩韓919軍事協議，發射飛彈落在鄰近南韓領海的北方界線，更是史無前例的軍事挑釁。

尹錫悅指出，北韓今天發射飛彈，是兩韓分裂以來首次落點於北方界線，進犯南韓領土的實質行動，但強調「北韓無論採取什麼行動，想動搖我們（南韓）社會與韓美同盟都是行不通的」。

尹錫悅也指示就北韓挑釁迅速採取嚴正應對措施，「讓北韓付出明確代價」。

包含3枚短程彈道飛彈，南韓軍方表示，北韓今天從東部及西部地區發射了至少10多發各式飛彈，但從西部發射飛彈落點皆未越過北方界線，南韓軍方正在分析相關數據，並研議相應反擊措施。

南韓總統辦公室轉述，南韓因日前發生梨泰院踩踏意外，處於全國哀悼期間，國家安全委員會也感慨北韓政權選在此時挑釁，完全展現了有違人倫與人道主義的面貌。

韓聯社報導指出，這次會議是尹錫悅上任以來，除5月25日北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）以外，第2次主持國家安全會議。今天會議與會人士包括國家安保室長金聖翰、總統秘書室長金大棋、外交部長朴振、統一部長權寧世、國家情報院長金奎顯等。（編輯：馮昭）1111102