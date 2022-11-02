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反擊北韓挑釁 南韓首次向北方界線以北發射飛彈

2022/11/2 12:31（11/2 17:11 更新）
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為回應北韓10月2日射彈挑釁，南韓空軍出動戰鬥機，向北方界線以北發射3枚空對地飛彈。圖為南韓空軍F-15K中隊6月在慶南陝川郡上空巡邏。（圖取自facebook.com/MNDKOR）
為回應北韓10月2日射彈挑釁，南韓空軍出動戰鬥機，向北方界線以北發射3枚空對地飛彈。圖為南韓空軍F-15K中隊6月在慶南陝川郡上空巡邏。（圖取自facebook.com/MNDKOR）
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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）南韓合同參謀本部表示，為回應北韓今天向北方界線（NLL）以南公海發射彈道飛彈的挑釁行為，南韓空軍出動戰鬥機，向北方界線以北發射3枚空對地飛彈。

韓聯社報導，合同參謀本部表示，南韓空軍的F-15K、KF-16戰機搭載的精密空對地飛彈已向「NLL以北公海上、與北韓發射飛彈落點相當距離」完成3發空對地飛彈射擊。

「這是為展現我軍在北韓進行短程彈道飛彈等任何挑釁時，堅決應對的意志與精確打擊敵方的能力」，合同參謀本部指出，北韓不顧南韓屢次警告，持續挑釁，南韓軍方以這次發射飛彈行動再次提出警告，「以後發生的所有狀況責任將全部歸於北韓」。

合同參謀本部也強調，南韓軍方將持續監視北韓進一步動態，維持「確保能取得壓倒性勝利的全面防衛狀態」。

根據南韓軍方掌握情資，北韓今天至少從多處發射10多發各式飛彈，其中從東部發射的3枚短程彈道飛彈（SRBM）之一落在北方界線以南的公海上，距離南韓領海僅12海里（約22公里），南韓政府痛批北韓此舉是進犯南韓領土的實質行動。

軍方人士向媒體表示，南韓向北方界線以北發射3枚飛彈，作為北韓一枚飛彈越線的回應，展現強硬態度。

北韓近期挑釁強度逐漸升高，今天一口氣發射10多枚飛彈，甚至在兩韓分裂以來首次向北方界線以南發射飛彈，都是罕見挑釁行為。南韓政府表示不會容忍，同樣首次向北方界線以北發射飛彈。（編輯：馮昭）1111102

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