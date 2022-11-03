南韓軍方：北韓試射洲際飛彈似失敗收場

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（中央首爾3日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天試射一枚洲際彈道飛彈和兩枚短程飛彈，而但洲際飛彈的試射似以失敗告終。

北韓昨天才連續試射20多枚飛彈，今天上午又朝東部海域發射3枚飛彈，使得南韓和日本當局向部分地區居民發出避難警報。

法新社報導，然而北韓今天發射的遠程飛彈似乎以失敗收場。

南韓軍方說：「據推測，北韓試射洲際彈道飛彈以失敗告終。」

南韓軍方稍早表示，他們是在「上午7時40分（台北時間上午6時40分）左右偵測到這枚從平壤順安（Sunan）地區朝東海（即日本海）發射的洲際飛彈」。

南韓不久後又偵測到「據信為2枚短程彈道飛彈於上午8時39分前後從平安南道（South Pyongan Province）价川市（Kaechon）射出」。

南韓表示，軍方「在與美國密切合作並加強監視和警戒的同時，全面保持戒備」。

南韓電視3日播報北韓試射飛彈新聞。（路透社）

平壤昨天發射20多枚飛彈，其中一枚落在南韓領海附近。

北韓飛彈連發前，南韓和美國正舉行有史以來規模最大的空中聯合軍演，雙方動用數百架戰機進行24小時的模擬攻擊。

平壤說，美國與南韓的「警戒風暴」（Vigilant Storm）空中演習，是「一場針對北韓所舉行的侵略性和挑釁性軍演」，警告若持續下去，首爾和華府將「付出史上最可怕的代價」。

日本今天起初表示，因飛彈飛越日本上空，促使當局透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布警報，但防衛大臣濱田靖一（Hamada Yasukazu）後來改口稱「飛彈沒有越過日本列島上空，而是消失在日本海上方」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1111103