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北韓又射飛彈 日本宮城山形新潟3縣瞬時警報籲避難

2022/11/3 07:18（11/3 10:55 更新）
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北韓3日清晨發射彈道飛彈，日本對宮城、山形、新潟縣發布J警報（全國瞬時警報系統）。（共同社）
北韓3日清晨發射彈道飛彈，日本對宮城、山形、新潟縣發布J警報（全國瞬時警報系統）。（共同社）
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（中央社台北3日電）北韓今天清晨發射彈道飛彈，日本發布保護人民的J警報（全國瞬時警報系統），對象區域是宮城、山形、新潟縣，呼籲這些地區民眾疏散至建築物內或地下。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省今天上午7時46分（台灣時間上午6時46分）表示，今天上午7時39分左右，北韓發射彈道飛彈。上午7時48分左右，彈道飛彈已飛越通過太平洋。

韓國軍方表示，今天上午北韓朝日本海方向發射了彈道飛彈。（編輯：林憬屏）1111103

（中央社首爾/東京3日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓軍方今天表示，北韓發射一枚長程彈道飛彈與兩枚短程彈道飛彈。北韓早上發射第一枚飛彈後，日本政府發布警報，請部分地區居民避難。

在北韓發射首枚飛彈不久後，南韓軍方與日本海上保安廳通報北韓發射第2枚飛彈。日本海上保安廳之後又表示，北韓可能發射了第3枚飛彈。（編輯：林憬屏）1111103

北韓3日清晨朝日本海方向發射飛彈，彈道飛彈上午7時48分左右已飛越通過太平洋。日本對宮城、山形、新潟縣發布J警報。（中央社製圖）
北韓3日清晨朝日本海方向發射飛彈，彈道飛彈上午7時48分左右已飛越通過太平洋。日本對宮城、山形、新潟縣發布J警報。（中央社製圖）
北韓3日清晨發射彈道飛彈，日本對宮城、山形、新潟縣發布J警報。（民眾提供）
北韓3日清晨發射彈道飛彈，日本對宮城、山形、新潟縣發布J警報。（民眾提供）
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