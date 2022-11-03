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防衛大臣濱田靖一：北韓今射飛彈沒有越過日本上空

2022/11/3 08:57（11/3 11:18 更新）
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北韓3日清晨發射彈道飛彈，日本對宮城、山形、新潟縣發出警報。（共同社）
北韓3日清晨發射彈道飛彈，日本對宮城、山形、新潟縣發出警報。（共同社）
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（中央社首爾/東京3日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，北韓今天向朝鮮半島東岸發射3枚彈道飛彈，一枚是從首都平壤發射的長程彈道飛彈，另兩枚是從平壤北方价川市（Kaechon）射出的短程飛彈。

北韓昨天才發射25枚飛彈，為單日發射最多的一次，其中一枚是首度落在南韓沿岸外海。

根據日本全國瞬時警報系統（J-Alert）今晨發出的消息，在北韓發出飛彈後，日本政府向日本北部宮城縣、山形縣與新潟縣居民發出警報，請他們躲在室內避難。

法新社報導，日本防衛大臣濱田靖一表示，政府稍早向部分地區的居民發出警報，但北韓今天發射的一枚飛彈沒有越過日本上空。

濱田靖一跟記者說：「這枚飛彈被偵測到可能飛越日本列島上空，如同全國瞬時警報系統（J-Alert）發布的警報內容。經查證後，我們證實這枚飛彈沒有越過日本列島上空，但消失在日本海上方。」

北韓射彈消息首度傳出不久後，日本海上保安廳表示，這枚飛彈已落入太平洋。富士新聞網（FNN）引述政府消息人士說法報導，這枚飛彈落在日本以東約1100公里處的太平洋。

南韓聯合新聞通訊社報導，第一枚飛彈經歷了各級分離階段，顯示這可能是類似洲際彈道飛彈的長程飛彈。

北韓昨天向外海發射20多枚飛彈，其中一枚落在距南韓沿岸至少60公里處。南韓總統尹錫悅稱這是「領土侵犯行為」，美國則譴責北韓「魯莽」。

北韓昨天發射的彈道飛彈，是自朝鮮半島1945年分裂以來首度落入南韓水域附近，也是北韓首度在單日內發射那麼多飛彈。南韓罕見發布空襲警報並發射飛彈做出回應。

韓聯社昨天報導，北韓軍方越界向南發射彈道飛彈後，南韓軍方向北方界線以北的公海進行空地飛彈射擊。南韓合同參謀本部表示，空軍精準實施飛彈射擊，F-15K、KF-16戰鬥機發射了3枚空對地飛彈。

南韓軍方人士說，北韓發射的一枚彈道飛彈越界，南韓軍方以3還1做出回應，體現了南韓堅定的反制決心和能力。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111103

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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