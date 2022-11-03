韓美延長聯合軍演 北韓軍方一把手：嚴重失誤

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）因應北韓頻頻挑釁，南韓與美國決定延長原訂至4日為止的聯合空中軍演。北韓軍方第一人朴正天今晚批評這項決定是「相當危險的錯誤選擇」，稱南韓與美國將發現自己犯下嚴重失誤。

北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天2日凌晨公開批評南韓與美國的「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演，提到將以「特殊手段」因應，之後北韓連續兩天發射多枚彈道飛彈，包括一枚落於北方界線（NLL）以南的短程彈道飛彈（SRBM）與洲際彈道飛彈（ICBM）。

南韓及美國今天因此決定延長進行中的聯合軍演，目前正在協調相關細項。「警戒風暴」軍演原訂從10月31日進行至11月4日，是韓美歷來最大規模的聯合空中軍演，南韓出動F-35A、F-15K、KF-16戰鬥機與KC-330空中加油機等140多架軍機，美軍則派遣F-35B戰鬥機、EA-18電子作戰機、U-2高空偵察機、KC-135空中加油機等100多架軍機參與。

韓聯社報導，朴正天今天再次透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話，稱美國與南韓延長「警戒風暴」軍演的決定是「相當危險的錯誤選擇」。

朴正天批評道：「美國與南朝鮮（南韓）不負責任的決定，將目前因聯軍挑釁軍事行動招致的現狀，進一步推向不可控制的局面。」這番言論坐實北韓連續兩天發射飛彈，是針對韓美聯合軍演，並暗指平壤當局後續可能採取更強烈因應措施。

北韓今天上午發射推測為火星-17洲際彈道飛彈，若要再提高挑釁強度，只剩下進行核試驗一舉，美國及南韓軍方都正密切關注北韓領導人金正恩是否真會下令進行第7次核試。（編輯：韋樞）1111103