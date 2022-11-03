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北韓接連試射 日相：其中一枚疑為洲際彈道飛彈

2022/11/3 10:35
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本政府防衛省今天表示，北韓上午朝日本海試射多枚飛彈，首相岸田文雄說，其中一枚可能是洲際彈道飛彈（ICBM）。日本政府上午已舉行國家安全保障會議（NSC）因應此事。

日本放送協會（NHK）報導，岸田上午9時左右步入首相官邸時受訪說，北韓稍早試射彈道飛彈，這種連日來持續試射的暴行，「絕對無法容許」。

北韓昨天在10多小時內4度發射共25枚飛彈，其中一枚短程彈道飛彈（SRBM）在兩韓分裂後首度落於「北方限界線」（NLL）以南區域。

日本內閣官房長官松野博一上午在記者會說，日本政府稍早已舉行相關部會首長出席的國家安全保障會議，除針對北韓試射飛彈就朝鮮半島緊張局勢升高進行意見彙整，也進一步確認相關訊息正確性並進行分析。

松野說，北韓上午試射多枚彈道飛彈，其中可能包括一枚ICBM，目前未接獲有掉落在日本專屬經濟區（EEZ）內海域的通報。

他說，雖然北韓上午7時40分左右試射的飛彈被偵測到可能飛越日本列島上空，但之後在雷達螢幕上確認消失於日本海上空。日本政府已立刻透過駐北京大使館向北韓提出「嚴重抗議及譴責」。

日本防衛大臣濱田靖一說，原本偵測到可能有飛彈會飛越日本列島上空，所以透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布警報，但之後確認該枚飛彈在日本海上空消失，並未飛越日本上空，已進行更正。

至於為何發生誤判，濱田說，目前仍在分析原因，結果出爐後將對外公布。日本上次是在10月4日透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布警報，當天上午北韓彈道飛彈在飛越日本青森縣附近上空後掉落太平洋。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111103

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