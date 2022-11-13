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澳洲總理與李克強短暫對話 邀拜登赴國會演說

2022/11/13 17:51
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（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天在柬埔寨一場區域峰會，與中國國務院總理李克強短暫對話。艾班尼斯也跟美國總統拜登進行40分鐘的「建設性」對談，並邀請拜登明年到澳洲國會演說。

近年來澳中關係惡化，中國制裁若干從澳洲進口的商品，並憤怒回應澳洲呼籲國際調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在抵達東南亞國家協會（ASEAN）金邊峰會一項場邊活動後，與李克強交談。

艾班尼斯隨後在記者會上表示：「我會說，對談具有建設性且正向。我認為有對談是好事。對於我國與中國的關係，我已多次表示，我們應該在可行處合作。對話向來是好事。」

外界猜測，艾班尼斯與中國國家主席習近平明天可能會趁印尼召開20國集團（G20）峰會之際會面。

艾班尼斯9日表示，若與習近平會談，將是兩國關係緊繃多年後的一個正向發展。

澳洲外交部說，上次領袖峰會是在2019年的G20會議，由澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）會晤習近平。

另外，艾班尼斯也跟拜登（Joe Biden）進行40分鐘「建設性的」會談，話題包括氣候變遷、區域安全、俄羅斯入侵烏克蘭，以及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等。

艾班尼斯說，明年澳洲將主辦「四方安全對話」（Quad）領袖會議，他邀請拜登屆時赴澳洲國會演說。

艾班尼斯還提到，這次在金邊也完成改善「東協-澳洲-紐西蘭自由貿易協定」（ASEAN-Australia-New Zealand FTA，AANZFTA）的協商，改善部分包括電子商務、競爭、海關程序與貿易便捷化、商品貿易、原產地規則等。

艾班尼斯說：「今天，我們為東協、澳洲、紐西蘭日益成長的經濟關係，開啟了雄心勃勃的新篇章。」

除了澳洲與紐西蘭，東協10國汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南也簽署這份2009年首度敲定的自貿協定。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111113

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