小馬可仕接受習近平邀請 2023年初赴中國國是訪問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）菲律賓新聞部長辦公室宣布，總統小馬可仕接受中國國家主席習近平邀請，明年1月3日將赴中國國是訪問。這將是他上任以來首度赴非東南亞國家協會（ASEAN）的國家國是訪問。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月底就職後，一改前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）「親中遠美」的外交路線，主張「菲律賓將繼續當所有人的朋友，不與任何人為敵」。在菲美同盟持續深化的同時，仍致力維繫和北京的關係。

小馬可仕9月初赴印尼、新加坡進行上任後首次國是訪問後，雖於9月18日到24日訪問美國紐約，並與美國總統拜登（Joe Biden）在聯合國大會場邊會談，但此次赴美定調為「工作訪問」，並非較高層級的國是訪問。

菲律賓新聞部長辦公室今天表示，小馬可仕將於明年1月3日到5日或6日訪問中國。

小馬可仕正於柬埔寨出席東協峰會。新聞網站Rappler報導，小馬可仕9日在前往柬埔寨的專機告訴媒體，如果他與習近平會談，計劃將提起南海議題。

南海議題涉及菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方利益。GMA新聞網9月下旬報導，2020年以來，馬尼拉已就中國在南海行動，向北京提出至少405次外交抗議。

習近平未計劃出席東協峰會，但將於17日到19日赴泰國曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC），小馬可仕預計也將出席亞太經合會。（編輯：陳惠珍）1111111