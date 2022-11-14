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拜登會晤習近平：美中溝通管道保持暢通

2022/11/14 20:28（11/14 20:42 更新）
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美國總統拜登（左3）與中國國家主席習近平（右2）14日在印尼峇里島舉行雙邊會談。（路透社）
美國總統拜登（左3）與中國國家主席習近平（右2）14日在印尼峇里島舉行雙邊會談。（路透社）
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（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天舉行等待已久的雙邊會談，這是拜登入主白宮後首次與習近平面對面會晤，拜登強調美中應保持溝通管道暢通。

路透社報導，拜登與習近平在印尼峇里島穆利雅飯店（Mulia Hotel）宴會廳裡的一排星條旗與五星旗前握手，對媒體微笑致意。

拜登用一隻手臂攏了攏習近平，在大陣仗媒體前說：「我們兩人過去都還是副手時曾共處過一段時間，很高興再次見到你。」他並承諾要讓中美在個人與政府層面的溝通管道保持暢通。

他說：「身為兩國領導人，在我來看我們都有責任，要展現中國和美國能夠處理歧見，避免競爭…演變為衝突，並在需要美中合力解決的急迫全球性問題上找到合作方式。」

拜登也提到氣候變遷與糧食危機，都是全球期待美中能夠化解的問題。

儘管目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍持續，習近平與拜登都沒有戴口罩，但雙方其他與談成員都戴著口罩。

兩人會談主要議題預料涵蓋台灣、烏克蘭以及北韓的核子野心等，這些議題也將是之後舉行的20國集團（G20）峰會重點，儘管俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並未親自與會。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登與習近平簡短致詞並展現善意後，媒體就被請出會場，雙方開始高層會談。

美方出席的還有國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen），以及駐北京大使勃恩斯（Nicholas Burns）。

習近平則由中共中央辦公廳主任丁薛祥，以及外交部長王毅等陪同。

拜登昨天在柬埔寨告訴亞洲領導人，兩國的溝通管道應該要保持暢通，以避免衝突發生，而美中未來幾天免不了會有更嚴峻的會談。

近幾年來因為香港、台灣、南海、貿易以及美國對中國科技業實施限制等，美中關係愈來愈緊張。

但美國官員表示，北京與華府在過去2個月都付出不少努力，嘗試修復關係。

一名拜登政府官員表示：「這些會談並非獨立發生，而是一段持續進程的一部分。在這幕後，我們進行過嚴肅、持續長達數十個又數十個小時的靜默外交。」

拜習會登場前，葉倫在峇里島告訴記者，這次會談目的是穩定美中關係，並替美國商界創造更肯定的氛圍。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111114

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