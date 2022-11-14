回應拜習會談 府：台海和平穩定是國際共同期待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、黃雅詩台北14日電）對於美國總統拜登與中國國家主席習近平今晚會晤，總統府發言人張惇涵表示，欣見拜登重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為；這再次充分展現，台海的和平穩定是國際社會的共同期待。

拜登（Joe Biden）今天向習近平表達美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益的立場。他也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

張惇涵晚間向媒體表示，欣見拜登重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為。這也再次充分展現，台海的和平穩定是國際社會的共同期待。

張惇涵再次強調，持續站穩「四個堅持」、持續強化「四大韌性」，就是台灣的立場。政府的立場很堅定，就是國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項。而維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

張惇涵表示，總統蔡英文執政以來，遵守承諾、維持現狀，遇到壓力不屈服、得到支持不冒進。這幾年來，國際社會未曾把台灣當作破壞現狀的一方，而是越來越將台灣的民主與安全，視為國際秩序和平穩定的關鍵。

張惇涵說，台灣人民會堅定守護自由民主的普世價值，堅定守護台灣民主自由的生活方式。而台灣作為國際及區域負責任的一員，將持續與理念相近國家緊密合作，維護台海及印太地區的和平穩定與繁榮發展。

外交部發言人歐江安向中央社表示，拜登與習近平今天在印尼峇里島會晤，這是拜登上任以來雙方首次實體會晤。

歐江安指出，拜登表達美國的「一中政策」沒有改變，美國反對任一方片面改變台海現狀，維持台海和平穩定符合全球利益；美國反對中國對台採取脅迫及日益具侵略性的行徑，破壞台海和平穩定，並危害區域安定與全球的繁榮。

歐江安說，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮，捍衛以規則為基礎的國際秩序。（編輯：楊蘭軒）1111114