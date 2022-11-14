中共20大後見拜登 習近平：中國堅定改革開放

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（中央社台北14日電）「拜習會」今天在印尼舉行，這是中共20大後的中美兩國元首會晤，中國國家主席習近平強調中國會繼續改革開放、中美關係不應該是「你輸我贏」，他也批評對中國「脫鉤斷鏈」的做法。

印尼巴里島G20峰會前夕，習近平與美國總統拜登先舉行會談，兩人除了談及台海議題和俄烏戰爭外，習近平也針對當前中美關係表達中方的立場和不滿。

中國官媒新華社報導，習近平向美方介紹中共第20次全國代表大會（中共20大）主要情況和重要成果，稱「中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性」。他並表示中國堅定不移把改革開放進行下去，推動建設開放型世界經濟。

在中美關係方面，習近平說，中美關係不應該是「你輸我贏、你興我衰」的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。」

他說，自己高度重視拜登有關「四不一無意」的表態，並稱「中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國」。

習近平說，「遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網」。

習近平還說，美國有美國式民主，「中國有中國式民主」；「所謂『民主對抗威權』不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流」。

習近平說，美國實行資本主義，中國則是社會主義，雙方走的是不同的路。這種不同今後還會繼續存在。「中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度」。美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套。

習近平說，「中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情」。他批評打貿易戰、科技戰、人為「築墻設壘」及「脫鉤斷鏈」等，稱這是「完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己」，並表明反對把經貿科技交流政治化、武器化。

他認為，「中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。」

據新華社，拜登表示，美中作為兩個大國，有責任保持建設性關係。美方致力於保持兩國元首以及政府各層級溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，為應對氣候變化、糧食安全等重要全球性挑戰加強必要合作，發揮關鍵作用。

他重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，「不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』『一中一臺』，無意和中國發生衝突」。美方也無意尋求同中國『脫鉤』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

拜登表示，美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。「美方認同應確立指導美中關係的原則，可由雙方團隊在已有的共識基礎上繼續談下去，爭取盡早達成一致」。

報導說，兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商。同意就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。同意共同努力推動「聯合國氣候變化框架公約」第27次締約方大會取得成功。雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致。同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

報導說，兩國元首都認為，會晤是「深入坦誠和建設性的」，責成兩國工作團隊及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識，採取切實行動，推動中美關係重返穩定發展軌道。兩國元首同意繼續保持經常性聯繫。（編輯：張淑伶）1111114