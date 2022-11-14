拜習會關係似解凍 美官員：預計布林肯明年初訪中

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（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）美國總統拜登今天與中國國家主席習近平在印尼舉行會談。美國官員表示，預計美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於2023年初造訪中國。

法新社指出，布林肯將造訪中國，是拜習會後美中緊張關係緩解的跡象。白宮在拜習會後發表聲明指出，布林肯將造訪中國「進行他們的後續討論」。

路透社報導，拜登會後告訴記者，雙方為了更頻繁的溝通建立了機制，布林肯將造訪中國進行後續討論。拜登表示：「我認為，我們了解彼此。」

根據法新社，一位美國國務院高階官員不具名指稱，美中兩國正致力「安排一場訪問，暫時計畫定於明年初」。

布林肯訪中若成行，將是自前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之後首位訪中的美國最高外交官員。蓬佩奧於前美國總統川普時期擔任國務卿，曾於2018年短暫訪中。

之後，蓬佩奧及川普強烈譴責中國，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情問題。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）是目前唯一曾訪中的拜登政府高層官員，部分是因為中國採取嚴格的防疫入境限制。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111114