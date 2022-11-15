紐時：拜習承諾改善美中關係 難掩飾相互猜疑

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天在印尼會晤。紐約時報分析，兩人承諾改善因台灣而緊張的關係，仍難掩飾相互猜疑；兩國將就因應氣候變遷恢復溝通，算是會談突破。

報導寫道，這是拜登與習近平首次以領袖身分當面會談，凸顯兩人重視個人外交與過往會面經歷，認為這有助緩和美中可能輕易破壞兩人脆弱共識的嚴重分歧。雙方在歧見最深的領域沒有找到共識，但兩人會後似乎亟欲淡化華府與北京朝冷戰對抗邁進的觀點。

拜登（Joe Biden）在會後記者會說：「我絕對相信沒有必要打新冷戰。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，台海及美中關係高度緊張。「拜習會」安排在20國集團（G20）領袖峰會於印尼峇里島舉行前，歷時近3小時，目的是處理美中之間極為棘手的議題，包括因台灣而緊張的局面、經濟、恢復凍結多月的氣候議題溝通。

紐時報導形容，拜登與習近平「謹慎承諾」嘗試改善美中處在數十年來最充滿敵意的關係，但兩人發言顯示台灣仍是最有可能引爆兩國衝突的因素。

涉台議題方面，拜登警告習近平，中國對台咄咄逼人的姿態威脅區域穩定，最終可能危及全球經濟。習近平則回應，北京希望看到並始終致力於保持台海和平穩定，但台獨與台海和平穩定「水火不容」。

拜登會後表示，他不認為中方有立即侵略台灣的企圖。

台灣在美中各自會談紀要中占有一定篇幅，雙方不約而同提及台海和平穩定。美方紀要提到，拜登表明反對中國對台脅迫且日益挑釁的行為，這些行徑危害台海及區域和平穩定。根據中方紀要，習近平說台獨與台海和平穩定水火不容之餘，提到拜登多次講過不支持台獨。

華爾街日報引述未具名知情人士報導，在台灣議題上傳遞訊息是這次會談中方首要目標。任何美方資深政要訪台都可能被北京視為挑釁行為，拉高美中爆發衝突的可能性。

美國11月稍早舉行期中選舉，在野的共和黨有望重新掌控聯邦眾議院。現任眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾說，成為議長後將訪問台灣。

俄烏戰爭2月爆發後，北京與莫斯科的夥伴關係導致美中緊張加劇。根據美方紀要，拜登與習近平會晤時關切俄軍入侵烏克蘭與威脅動用核武，兩人「重申他們同意永遠不該打核戰」。根據中方紀要，習近平說，中方高度關切當前烏克蘭局勢。

拜登與習近平認識彼此超過10年，上次見面是2017年在瑞士達沃斯（Davos）。

拜登去年1月入主白宮以來，透過電話或視訊與習近平溝通5次。兩人在G20領袖峰會召開前夕見面，公開場合常遲到的拜登提前到達，習近平也提早現身，兩人親切問候。重要會談通常表情嚴肅的習近平露出笑容，露齒而笑的拜登走向習近平時張手迎接。

兩人會面前都經歷政治勝利時刻。拜登所屬民主黨在期中選舉的結果比預期好，習近平則打破慣例取得中共總書記第3任期。

紐時形容，兩人會晤前沒有昂首闊步，擺出拜登口中民主專制鬥爭的架勢，反而同意各自國家利益都受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行、氣候變遷、俄烏戰爭及全球經濟危機的威脅。

白宮在「拜習會」落幕後宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃明年初訪問中國。拜登與習近平同意重啟裴洛西8月訪台後中方片面切斷的美中氣候溝通管道，全球兩大溫室氣體排放國恢復合作，對致力扭轉全球暖化而言算是突破。

前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）在拜登擔任副總統時曾陪同會見習近平。他說，拜登與習近平個人關係深厚，當面聽到對方的話有助化解疑慮，但沒有理由預期兩人會放鬆各自重心，或開始展現尊重對方口中的核心利益。（編輯：郭中翰）1111115