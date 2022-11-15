拜習會重啟美中溝通管道 台海議題仍存分歧[影]

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（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國總統拜登今天與中國國家主席習近平面對面會晤逾3小時，美中重拾溝通管道，同意恢復氣候變遷合作，美國國務卿布林肯也將訪中跟進各項議題。但關鍵的台海議題分歧未解，言詞交鋒依然犀利。

拜登（Joe Biden）與習近平今天利用在印尼峇里島（Bali）舉行的20國集團（ G20 G20小百科 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。

首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。

會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。 看更多 關閉 ）領袖峰會的機會舉行雙邊會談。這項會談歷時3小時。

這是拜登上任後兩人首度面對面會晤，也是拜登所屬的民主黨陣營在期中選舉表現優於預期、習近平剛在中共20大獲得史無前例的第三任中共總書記任期後，各挾國內政治底氣的兩人首度舉行會談。

過去數年，美中關係螺旋下滑，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京的大規模軍事演習、暫停氣候變遷協商、關閉美中軍事對話與司法合作等做法，讓美中關係陷入交往政策（engagement policy）半世紀來的最低檔。拜登與習近平今天在峇里島的雙邊會談，標誌著美中溝通管道重新開啟。

雖然美中都很清楚，鴻溝非一朝一夕就能化解，但拜登與習近平都急於淡化華府與北京正走向對抗的看法，所以看到拜登在回答媒體提問時清楚表示，「絕對相信（美中）不需要新冷戰」，他也多次強調，美中競爭將十分激烈，但美方不尋求衝突，而是負責任地管理競爭。

習近平也在與拜登會晤時釋出善意表示，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。他願意和拜登就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。他期待和拜登共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

力求美中關係重回正軌的兩人會中同意，指示相關部門官員恢復應對跨國挑戰合作，授權重要高階官員在這些議題和其他問題上保持溝通並深化建設性努力。除了重拾氣候變遷合作外，布林肯（Antony Blinken）也預計在明年初訪問中國。

儘管雙方都有意為美中關係加溫，但關鍵的台海議題仍存分歧，言詞交鋒更見犀利。

拜登雖向習近平重申美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益立場。但也表明表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。他也表示，未看見中國有立即侵台企圖。

但對懷著中國夢的習近平來說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他還表示，「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願」。言下之意是不准美國插手台海議題。

拜登與習近平的首度面對面會談，紅線已經明確畫出，至於「護欄」（guardrails）要怎麼建立，將是後續美中談判關注焦點。（編輯：高照芬）1111115