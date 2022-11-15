王毅：習近平要求美方不要讓台灣問題不可收拾

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（中央社記者邱國強北京15日電）中國外長王毅今天就「拜習會」聲稱，中美要討論台灣議題，是因「美國干涉了中國內政」。中國國家主席習近平並就此告訴美國總統拜登，美方「不要讓局勢發展到不可收拾的地步」。

王毅並說，習近平與拜登（Joe Biden）這次會晤達到了「深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向、探討合作」的預期目的。

新華社報導，王毅在「拜習會」後向媒體介紹情況並回答提問，作上述表示。其中，台灣議題是他答覆中的要項。

王毅聲稱，中美之間之所以要討論台灣議題，是因為「美國干涉了中國內政。我們的要求十分清晰明瞭，就是停止干涉中國內政，尊重中國的主權和領土完整」。

他說，中國國家主席習近平向美國總統拜登（Joe Biden）強調，中國反對台獨、維護領土完整，就是要「守護住祖祖輩輩屬於中國的土地」。

王毅提到，習近平向拜登宣稱，中方將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果出現「反分裂國家法」規定的三種嚴重情況，中方「必將依法行事」。

他引述習近平說，中國是「最希望台海和平穩定的」，而台獨與台海和平穩定「水火不容」。要想維護台海和平穩定，就應當堅決反對和遏阻台獨。同時強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線」。

王毅表示，習近平指出，中方要求美方停止虛化掏空一中政策，約束制止台獨分裂言行，「不要讓局勢發展到不可收拾的地步」；而拜登則表示，美方不尋求把台灣議題「作為工具遏制中國」。

至於「拜習會」，王毅表示，這場會晤具有重大現實指導意義，且將對下階段乃至更長時期的中美關係產生「重要深遠影響」。一是明確了一個方向，二是確定了一個框架，三是啟動了一個進程。

王毅說，中方「有自己長期堅守的原則和底線，有必須堅定維護的正當合法利益」，不會屈服於任何霸權霸凌。美方應把拜登的積極表態確實體現到具體的政策和行動中，「停止對華遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益」，與中方相向而行，共同搭建有利於中美關係健康穩定發展的「四梁八柱」，共同夯實中美關係「行穩致遠的堅實地基」。

他提到，習拜二人在會中同意繼續保持經常性聯繫，同時責成兩國外交安全團隊持續開展戰略溝通，跟進二人討論的重大問題，落實二人達成的共識。美方並表示美國務卿布林肯（Antony Blinken）希望盡早訪中，跟進會晤後續工作，中方對此表示歡迎。兩國財金、經貿團隊也將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係等問題進行溝通與協調。（編輯：張淑伶）1111115