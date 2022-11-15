拜習會有助美中緊張降溫？專家：須更多具體行動

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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）美國總統拜登和中國國家主席習近平昨天在印尼舉行會談，雙方都尋求讓美中局勢降溫，但幾乎沒有分析人士預測緊張局勢會進一步緩和，有專家認為須有更多具體行動。

法新社報導，在印尼峇里島（Bali）經過3小時的會談後，拜登表示兩個大國之間不需要新冷戰；習近平則告訴他，中國沒有挑戰國際秩序。

白宮表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，這會是4年多來美國最高階外交官員首度訪中。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）說，拜登「發出使人寬心的訊息，中方聲明也是正面美言，這本身就顯示雙方有意改善關係」。

但除了共同希望避免最壞情況和直接衝突外，她說這兩個大國對於何謂更穩定的關係有著截然不同的看法，尤其是在台灣議題上。

她說：「如果我們期望這場峰會神奇地挽救這段關係，使其恢復到更好的狀態，我認為我們需要看到更多具體的行動。」

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的鐘瑞（Rui Zhong）形容這場峰會是「維護工作」，並表示即使是布林肯訪中，結果可能比較會是「停滯不前」而不是突破。

此外，這是美中領導人自2019年以來首次面對面會談，雙方都有意淡化摩擦。

拜登和習近平是為了20國集團（G20）峰會而來到峇里島。東道主印尼邀請其他東南亞國家的領導人與會，其中一些國家與中國存在海事爭端。

鐘瑞表示：「對習近平來說，區域穩定的觀念仍是他想要守住的地方。中國的發展和勢力一直是東南亞較小國家長期以來關注的問題。」

「至少在面對面時，習近平對拜登表現得過於冷漠、僵硬和不必要的強硬，對他毫無好處。」

報導說，對拜登而言，最緊迫的外交優先要務一直是約束俄羅斯對烏克蘭的侵略，他曾宣揚他所認為的中國對名義上盟友俄國的支持立場搖擺不定，包括拒絕運送武器。

白宮表示，習近平和拜登都一致「反對在烏克蘭使用核武或威脅動用核武」，但中方的紀要中沒有提到這句話。

報導也提到，可能促使美中關係迅速惡化的爆發點之一是台灣。

拜登的共和黨對手隨即攻擊他的外交行動，鷹派聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）表示，「天真地回到姑息政策將會傷害美國、危及台灣，並且讓習近平更加大膽」。

拜登會後告訴記者，他不認為中方有任何立即侵略台灣的企圖。然而根據中方紀要，習近平說台獨與台海和平穩定水火不容之餘，提到拜登多次講過不支持台獨。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣後，中國隨即舉行大規模軍事演習。

美國上週舉行期中選舉，在野的共和黨有望重新掌控聯邦眾議院。現任眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾說，成為議長後將訪問台灣。

孫韻表示，在拜登釋出消除疑慮的訊息後，習近平對麥卡錫訪台一事「可能有更多的餘地，不會反應過度」。

「但即便如此，我不相信中方可以忍住不做出嚴厲反應。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1111115