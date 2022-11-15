拜習會 專家：台灣議題仍是美中關係嚴峻考驗

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（中央社台北15日電）美國總統拜登昨天與中國國家主席習近平會晤逾3小時，華府專家表示，這次拜習會雙方在台灣議題上都沒有做出讓步，台灣議題仍將對美中關係帶來嚴峻的挑戰，尤其是在2023年。

拜登（Joe Biden）與習近平昨天利用在印尼峇里島（Bali）舉行的20國集團（G20）領袖峰會的機會舉行眾所矚目的雙邊會談。這項會談歷時3小時，美中兩國領導人在會談中如何談論台灣議題是關注的一個焦點。

拜登向習近平表明表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

習近平則說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

美國之音報導，智庫美國企業研究所資深研究員庫珀（Zack Cooper）表示，對一些人來說，最大的驚喜可能是拜登居然能夠得到一張習近平面帶微笑的合影，顯示習近平在20大結束後似乎希望進行一點微笑外交，試圖解決中國在其關係中遇到的一些挑戰，不僅是與美國，還有與其他一些主要民主國家的關係。

庫珀說，但未來幾年美中關係仍有一系列非常、非常緊張的問題，所以這次會晤重點是為兩國關係設置一個底線以確保它不會變得更糟，而不是為取得戲劇性的關係改善。

其中台灣議題將對美中關係帶來嚴峻的挑戰，尤其是在2023年。

他說，因為美國眾議院可能會有新議長，若是麥卡錫（Kevin McCarthy）出線，因麥卡錫曾說成為議長後將訪問台灣，屆時將再掀波；到那時美國將開始大選的初選程序，中國和台灣議題將會經常出現，而且2024年初台灣也將舉行大選。因此，為了應對即將到來的一年，雙方進行更直接的對話是至關重要的。

布魯金斯學會約翰桑頓中國中心兼東亞政策研究中心外交政策研究員派翠西亞．金（Patricia Kim）認為，這次拜習會雖超出了外界預期，但前方還有艱鉅的工作。在台灣議題上，雙方基本上僅做出了符合各自長期政策的表態。但沒有在這個問題上做出任何讓步。

金說，基本上這次拜習會是2位領導人將各自的立場擺在桌面上。而事實是，美國和中國在台灣問題上從來沒有意見一致。因此，能做的最好的事情就是就各自的立場坦誠溝通，同時確保分歧不會演變成徹底的衝突。（編輯：唐佩君/張淑伶）1111115