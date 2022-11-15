拜習會美中精銳盡出 秦剛缺席引猜疑

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（中央社記者邱國強北京15日電）昨天的「拜習會」除主帥外，美中與會代表可謂精銳盡出。但剛升任中共中央委員、被視為下屆外長熱門人選的中國駐美大使秦剛並未在列，美國駐中大使勃恩斯卻有與會，引起揣測。

依國際外交及中方慣例，中國與外國舉行雙邊會談，與會成員通常秉持對等原則，包含職務對等及位階對等。但14日在印尼峇里島舉行的「拜習會」，美中兩國出席人員的身分，並未完全顯現對等的原則。

根據美方資料，中方出席人員除中國國家主席習近平外，還有中共中央辦公廳主任丁薛祥、中國國務委員兼外長王毅、國家發改委主任何立峰、外交部副部長馬朝旭、外交部副部長謝鋒、主席秘書呂錄華、外交部長助理兼新聞司長華春瑩、外交部北美大洋洲司長楊濤及副司長鄭立樵共10人。

美方出席人員除美國總統拜登（Joe Biden）外，還有國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、駐中國大使勃恩斯（Nicolas Burns）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、白宮國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）及席恩（Jonathan Czin）共10人。

外界注意到，美方除拜登外出席的9人，可說全部都是拜登的「中國團隊」。其中，來自國家安全團隊者就有蘇利文、康貝爾、羅森柏格、杜如松、席恩等5人，比例過半，顯見美國將中國視為「最大競爭對手」及「最大國家安全威脅」的定位。

美方其餘4人中，布林肯及葉倫為部長，分管外交及財政；康達為國務院亞太助卿；勃恩斯為駐中國大使，也都是對中國政策形成的要角。

至於中方，除習近平外的9人中，丁薛祥和習同為中共政治局常委；王毅、何立峰為政治局委員，也是部委首長；馬朝旭、謝鋒、華春瑩為副部長級；楊濤、鄭立樵為正副司長；而屬習近平秘書的呂錄華，依排序也屬副部長級。

在級別上，上述9人從正國級到司局級呈均勻分布，頗有講究，而含習近平在內更有4名政治局成員，其中2名為常委，顯見中方對「拜習會」及中美關係的重視；在職務上，也尚稱對等。特別是何立峰與葉倫都是財經事務主管官員，顯見美中經貿上的重大分歧，是兩國關係待解決的要項。

但令外界不解的，是秦剛在中方代表中缺席。特別是美國駐中大使勃恩斯出席了「拜習會」，秦剛身為中國駐美大使，基於對等原則理應出席。至於他為何沒有出席，目前不得而知，也引起外界揣測。（編輯：張淑伶）1111115