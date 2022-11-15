拜習會重啟美中對話開端 關係是否回溫仍待觀察

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）美國總統拜登昨天與中國國家主席習近平面對面會晤，新加坡學者分析，這可能是美中重啟對話的開端，關係是否回溫仍待觀察；也有學者認為，這次會談可以確保美中妥善管理競爭，不致失控。

20國集團（G20）峰會今天在印尼峇里島登場。拜登（Joe Biden）與習近平昨天在峰會前夕先行在峇里島舉行面對面會談，歷時3小時；這是拜登上任以來，首度與習近平面對面會晤，兩人之前曾5度通話。

近幾年，美中競爭加劇、雙邊關係螺旋下滑，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，北京的大規模軍事演習、暫停氣候變遷協商、關閉美中軍事對話與司法合作等做法，更讓美中關係陷入交往政策（engagement policy）半世紀來的最低點。

在此背景下，拜登與習近平這次的會面格外受到全球關注。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問時分析，這次會談可能是美中雙方「重啟對話的開端」，但關係是否回溫，還是要看美中雙方後續的實質行為。

拜登在會中向習近平重申美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益立場，但同時也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

莊嘉穎指出，接下來中國是否減少在台灣周圍附近的軍事行動，值得觀察。

在台灣議題上，他認為，美國、中國的立場及態度基本上不會有改變，關鍵在於如何處理不同立場及如何解讀彼此行為。

另一方面，莊嘉穎指出，實體會談有其重要性，有時候人與人之間的溝通不完全單靠言語，「需要有直接互動」，這次拜習會讓美、中雙方對彼此有更多觀察及進一步了解。

他認為，美中關係的防護欄主要藉由彼此互動而產生。

對於這次拜習會的意義，聯合早報引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼職資深研究員杜錫（James Dorsey）表示，美中都不希望發生戰爭，這次兩國領導人會晤可以確保妥善管理競爭，不致失控。

杜錫預期，美中雙方會在不同層面逐步恢復對話。

事實上，這次拜習會可看到美、中都有意避免讓雙方關係走到無法回頭的地步。拜登會後回答媒體提問時清楚表示，「絕對相信（美中）不需要新冷戰」，並多次強調，美中競爭將十分激烈，但美方不尋求衝突，而是負責任地管理競爭。

習近平也在與拜登會晤時釋出善意表示，願意和拜登就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。他期待和拜登共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

對於中方此時選擇比較友善的用詞及語氣，莊嘉穎分析，其中一個考量可能是，若未來中美關係又出現負面發展，北京可以稱說，已經對美方表達最大善意，「但美方不領情」。

此外，美國期中選舉開票進度顯示，民主黨保住在聯邦參議院的多數席次，眾議院則可能由共和黨取得多數席次。莊嘉穎表示，參議院仍由民主黨掌控，拜登政府就不會承受「那麼大的壓力」，未來在對中政策上會比較有彈性。（編輯：周永捷）1111115