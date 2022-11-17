江啟臣：中華民國是美中台維持平衡及對話關鍵

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（中央社記者王承中台北17日電）國民黨立委江啟臣今天表示，台灣不能只看到美中對抗，而忘記兩岸理性對話的重要性。如何在台灣內部持續擴大中華民國這個最大公約數，是未來美中台大三角、紅綠藍小三角維持平衡及對話的關鍵。

啟思民本基金會董事長、國民黨立委江啟臣，今天在立法院召開國際專家論壇，邀請政大外交系副教授黃奎博、中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文，以及聯合報副總編輯郭崇倫等專家學者，探討中共20大及G20後的美中關係，與台灣的因應之道。

江啟臣表示，美中是既對抗又對話，一方面防範新霸權崛起，又不想失去彼此的經濟利益。拜習會可以看成是雙方畫紅線找共識的對談，美中在追求認同外，把各自想說的話講清楚，是否有共識，留待日後再議。美中藉拜習會各取所需，減緩緊張，換取各自處理國內議題的時間、空間。

江啟臣指出，兩岸或許可因拜習的對話得到暫時的安寧，但這非長久之計，台灣應設法在美中競爭中找到自主地位，而非被動依靠美中互動來決定台灣的未來。台灣不能只看到美中對抗，而忘記兩岸理性對話的重要性、必要性。如何在台灣內部持續擴大中華民國這個最大公約數，是未來美中台大三角、紅綠藍小三角維持平衡及對話的關鍵。

劉大年表示，美中雖均宣稱無意進入冷戰，但他認為全球已進入冷戰2.0時代，前次冷戰是意識形態之爭，此次則是競爭經濟主導、技術領先。美國主流民意認為中國大陸是最大威脅，支持政府對中採取強硬立場。面對美國制裁，中國大陸在20大後權力中心更加鞏固下，預估立場會較強硬。

劉大年指出，美國將持續聯合盟邦對中進行圍堵，在高科技領域推動與中國大陸的脫鉤，目標是抗中、排中以保美。未來美中競爭會更激烈，特別是爭奪關鍵領域的技術主導性，各國及關鍵企業面臨選邊站的壓力。台灣雖然政經向美國靠攏，但經濟上對中依賴並未降低，應避免由政治零和走入經濟零和。

黃奎博表示，美中溝通管道曾一度中斷，但拜習會後，可以看出雙方的溝通管道已經恢復，而台美間的溝通管道雖然受限，卻持續存在，但兩岸間的溝通管道何時可以恢復？雙方互信程度與是否要接觸協商談判，不具有絕對的連動關係，如美蘇在冷戰間也曾就武器管制與裁軍進行談判。

黃奎博指出，希望台灣的主要政黨、國內中道力量可以坐下對話，分享對於兩岸議題的觀點，盼透過這種討論，提出如何讓兩岸恢復對話的路線圖。（編輯：張均懋）1111117