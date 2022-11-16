拜習會似緩和美中緊張 美議員不改抗中基調

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（中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電）拜習會後美中同意重啟氣候合作，緊張關係似有緩和跡象。但眾院外委會主席米克斯今天表示，只要中國行徑不變，包括在台海侵略行動，美國會持續以戰略競爭原則與中方往來。

美國總統拜登（Joe Biden）14日與中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行會談，白宮事後指出，兩位領袖同意雙方在氣候變遷、全球宏觀經濟穩定、衛生安全、全球糧食安全等議題上，保持溝通並深化建設性努力。

為抗議美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣，中方宣布取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。

民主黨籍、8月隨裴洛西訪台的米克斯（Gregory Meeks）今天雖透過聲明歡迎拜習會的舉行及美中重啟氣候對談，但他強調，只要中國行徑不變，持續忽視國際規則與規範，美國與中方的往來會持續基於戰略競爭原則。

他說，這包括中國在台海的侵略行徑、在新疆的種族滅絕行動，以及對香港及西藏的壓迫，也包括其對俄羅斯、北韓破壞穩定行徑的支持。

米克斯希望美中高層互動能持續，強調國會未來會與拜登政府合作，確保美國維持強健「護欄」以穩定美中關係，同時也會持續就違反規範一事向中共究責。

眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）今天接受福斯財經新聞網（FOX Business）訪問時也談到「拜習會」。他批評拜登展現軟弱，會上既沒提到台灣嚇阻議題，也沒談到中國走私強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）至美國問題。

麥考爾直指，拜習會看來雖愜意，但他不認為會議有達成任何事情。

根據白宮發布的會議摘要，拜登在台灣議題上闡述美方「一中政策」不變，表明反對任何一方片面改變現狀、反對中國對台灣日益挑釁行為，強調維護台海區域和平穩定符合世界利益。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）14日也發布聲明，批評拜登在拜習會上的表現。

盧比歐指出，拜登應在會上就中國猖獗人權侵犯、竊取美國智財權及拒絕調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源等問題，向中共進行究責，「但拜登卻展現出為了尋求與美國最大敵人進行氣候談話，甘願犧牲一切的態度，包括美國國安和盟友的安全」。

盧比歐也不滿拜登一席美中之間「不需要有新冷戰」的談話，他表示，這證明拜登政府對中共的理解錯誤到危險程度，中共可是公開與美國及其盟友尋求衝突。（編輯：高照芬）1111116