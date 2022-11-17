秦剛缺席拜習會 官媒披露已返美會見鼓嶺之友

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（中央社記者17日電）被視為中國下屆外長熱門人選的中國駐美大使秦剛，未出席拜習會引起猜疑，秦剛此前曾離開美國逾一個月。據人民網17日報導，秦剛已返回美國並會見美國友人、「鼓嶺之友」成員。

在10月的中共20大中，秦剛當選中央委員，是中國外交系統唯一躋身中央委員的副部級官員，也是首名在任期內躋身中委的駐美大使。秦剛也是下屆中國外交部長熱門人選。

本月初有港媒報導，秦剛離美已超過一個月，最終是否返美受關注。其後美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）在推特（Twitter）發文，表示很高興在北京與秦剛會晤，並透露秦剛將返回美國，以及「在他返回華盛頓之前討論美中關係」。

在日前舉行的拜習會中，勃恩斯有與會，外界認為基於對等原則，秦剛理應出席，但秦剛在中方代表中卻缺席。

人民網17日報導，秦剛15日在美國會見美國友人、「鼓嶺之友」成員穆言靈、安妮．莫斯卡里諾等一行。

秦剛表示，延續百年的鼓嶺故事是中美友誼的象徵，並高度讚賞「鼓嶺之友」為挖掘鼓嶺故事、促進中美人民了解和友誼所做的大量工作。

秦剛說，目前中美關係面臨很多困難和挑戰，越是這個時候，就越需要加強人文交流。鼓嶺故事是中美友好歷史中動人篇章，中國駐美使館願與美國友人一道繼續發揚這個故事，為中美關係增添積極因素。

秦剛16日也在推特發文，表示很開心與「鼓嶺之友」成員會面，他們對弘揚兩國人民100多年的友誼和志同道合的故事做了出色的工作，並上傳了會面相片。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111117