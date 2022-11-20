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拜習會前美艦靜靜穿越台海 未宣布或為避免摩擦

2022/11/20 22:01（11/20 22:18 更新）
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美國飛彈驅逐艦「班福特號」5日航行通過台灣海峽。（圖取自facebook.com/7thfleet）
美國飛彈驅逐艦「班福特號」5日航行通過台灣海峽。（圖取自facebook.com/7thfleet）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美軍太平洋艦隊發言人告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），美國海軍一艘軍艦11月5日通過台灣海峽。據分析，當時未公布此事，可能是為避免在美中元首峇里島峰會前惹惱中國。

報導又說，在此同時，華盛頓也藉由這次軍艦通過台海，傳達華盛頓反對單方面改變台海現狀的訊號。

就在美國總統拜登14日在印尼峇里島與中國國家主席習近平會面之前，勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）航行通過台灣海峽。而每當有美國軍艦經過台灣海峽，駐日本橫須賀的美國海軍第七艦隊通常會立即宣布航行情況。

美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）18日在軍事記者和編輯協會（Military Reporters & Editors Association）主辦的一場活動上稱：「我們在通過台灣海峽問題上沒有任何鬆懈。」

至於本次航行為何沒有立即宣布，太平洋艦隊發言人不予評論。

日經亞洲指出，這次未宣布的通過台海航行，表明拜登政府試圖在台灣問題上取得適當平衡。美國想要避免更多摩擦，且在峰會上同意保持溝通管道暢通，但拜登政府內部對中國入侵台灣的擔憂有增無減。

曾任職五角大廈的戰略暨國際研究中心（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）表示：「並非所有通過台灣海峽或航行自由行動都會公開宣布。決定不披露這次通過台海可能有許多原因，但以這次情況，可能是因為總統即將與習近平會晤。」

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出：「在川普政府以前，通過（台海）通常是在未公開告知的情況下發生。」

在前總統川普領導下，美中緊張情勢升高，各方普遍認為華盛頓開始宣布通過台海以突顯對抗。 何瑞恩說：「有時候，行動勝過言詞。」

強斯東則表示：「重點在於，無論公開與否，中國和台灣雙方都會曉得此事發生。因此，它的目的是確認海峽是國際航道，美國正在行使其國際法賦予的權利。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111120

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