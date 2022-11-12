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共艦擾東部海域企圖建立新常態 海軍馬公艦告警驅離

2022/11/12 17:12（11/12 17:41 更新）
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圖為2013年海標操演，馬公艦發射標準二型飛彈。（中央社檔案照片）
圖為2013年海標操演，馬公艦發射標準二型飛彈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北12日電）網傳中共052D廈門艦日前擾台灣東部海域，並以無線電主張台灣鄰接區24海里線不存在，遭海軍馬公艦告警驅離。海軍今天回應，針對共艦侵擾，海軍均派遣船艦適切應處；學者認為，共軍此舉是企圖建立「新常態」。

美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，中共不僅在台灣周邊海域軍演、實彈射擊東風系列彈道飛彈，演習結束迄今仍每日以戰機侵擾防空識別區、逾越台灣海峽中線，更派遣共艦頻繁侵擾台灣東部海域，已嚴重影響區域和平穩定。

近日在中國網傳一段海軍馬公艦與解放軍052D廈門艦的無線電通訊，內容為馬公艦透過無線電表示，「這是馬公艦，你即將進入我24海里警戒區，請適時調整航向，以維航行安全」。

廈門艦回應：「這裡是廈門艦，你所謂的24海里線不存在，請注意你的用語，並請與我保持3海里以上安全距離」。馬公艦回覆：「這是馬公艦，本艦目前航向230，請貴艦適時調整航向；廈門艦最後回應：「廈門艦收到」。

海軍司令部下午對此回應，針對共艦侵擾，海軍均派遣艦船適切應處，有關兵力運用及應處作為，不予評論。

國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社記者訪問表示，類似的軍事對峙在國際間很常見，包括美俄、美中、中日之間都時常出現類似情況，但重點在於裴洛西訪台後，中共除頻繁出動共機且逾越台海中線外，也派遣軍艦以類似輪值方式頻繁現蹤東部海域，這些都是中共想片面改變現狀，並建立起「新常態」的舉措。

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至於中共頻繁對台恫嚇，是否可能會讓民眾「麻木」。蘇紫雲認為，在新安全威脅下，最好方式就是透明化共軍資訊，也就是透過國軍每天公布的即時軍事動態，讓民眾了解區域情勢。

蘇紫雲指出，雖然民眾當下不會有立即反應，但長久下來則會建立危機意識，例如當北韓飛彈襲擾日本時，日方也會發布防空警報，但日本民眾未出現恐慌，此舉便證明了民主社會韌性。（編輯：林克倫）1111112

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