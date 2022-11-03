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強化中樞防務演練 直升機特戰兵力增援淡水河口要塞

2022/11/3 14:32（11/3 14:36 更新）
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陸軍特戰指揮部3日首度實施直升機搭載特戰兵力快速增援淡水河口戰備演練，一架UH-60M黑鷹直升機沿淡水河道降落關指部營區。中央社記者游凱翔攝 111年11月3日
陸軍特戰指揮部3日首度實施直升機搭載特戰兵力快速增援淡水河口戰備演練，一架UH-60M黑鷹直升機沿淡水河道降落關指部營區。中央社記者游凱翔攝 111年11月3日
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（中央社記者游凱翔台北3日電）為強化政經中樞防務，陸軍特戰指揮部今天首度實施直升機搭載特戰兵力快速增援淡水河口戰備演練，2架UH-60M黑鷹直升機在1架AH-64E阿帕契攻擊直升機戒護下，沿淡水河道降落關指部營區，場面震撼。

台北港、淡水河口為國軍重要防禦據點，軍方日前說明，淡水河口至關渡大橋僅約8公里，至總統府等政經中樞也相當近，如果沒有堅守這道防線，造成共軍長驅直入，軍事裝備運至台北港，後果將極為嚴重，因此炸毀關渡大橋也是歷年演習的想定情況之一。

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過去演習過程中，官兵是行軍進入關渡指揮部淡水河口營區展開演練，這次為強化政經中樞衛戍能力，陸軍特戰指揮部首度實施直升機搭載特戰兵力快速增援淡水河口演練。

今天2架UH-60M黑鷹直升機在1架AH-64E阿帕契攻擊直升機戒護下，沿淡水河道降落關指部河防營區，同時關指部戰車、甲車及迫砲部隊出動，模擬對河面敵軍部隊實施牽制與攻擊，場面震撼。（編輯：郭無患）1111103

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