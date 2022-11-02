邱國正：國軍不開戰只有迎戰問題 絕對奉陪到底

（中央社記者陳俊華台北2日電）國防部長邱國正今天說，國家防衛作戰是全面性的，不會到某個層級就停了，絕對是戰到最後，且沒有開戰、只有迎戰的問題。至於可撐多久不讓共軍登陸，他說，奉陪到底，就看它打多久。

邱國正昨天在立法院會備詢表示，敵人只要沒有登陸，沒有把旗子插在各中央部會的頭上，敵人就沒有贏，並表示他有絕對的勝算。

立法院外交及國防委員會今天邀邱國正列席，繼續審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

會前媒體詢問，國軍有多少勝算？邱國正說，昨天他特別講到，只要中共的旗幟沒有插到各部會的樓，它就沒有贏，這代表制空制海以外，還有地面防衛也正在加強。

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邱國正表示，台灣沒有主動挑釁，沒有開戰的問題、只有迎戰的問題，事實上國家防衛作戰一定是全面性的，不會到某個層級就停了；「戰不是我們發起的」，完全就是迎戰、戰到最後，但從來不挑釁。

至於國軍可撐多久不讓共軍登陸，邱國正說，「我奉陪到底，就看它打多久」，台灣防衛作戰是很迫不得已，但主動權不在台灣，都是被動的；一而再、再而三給台灣壓力，任何一個國家都要有所表達對這事情的不滿，也要據理力爭。（編輯：郭無患）1111102