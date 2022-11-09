前白宮副國安顧問撰文 肯定台灣抗中借鑒烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日綜合外電報導）總統蔡英文接受外媒專訪坦言，從俄烏戰爭學到「尋求國際支持」與形塑抗敵決心的重要性，這將有助避戰與爭取支持，強調台灣人不會被欺負，警告中國「三思而後行」。

大西洋月刊（The Atlantic）刊出歐巴馬政府時期白宮副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）的專文。羅茲今年9月在總統府專訪蔡總統，從俄烏戰爭談到中共入侵台灣可能性等多個話題。

羅茲表示，俄國總統蒲亭今年2月底揮師入侵烏克蘭後，中國國家主席習近平卻聲稱蒲亭是世界舞台「最佳友人」，他好奇蔡總統或一些台灣未來的領袖會如何看待外界憂心台灣恐淪下一個烏克蘭的話題。

蔡總統受訪時說：「這件事真有可能發生在我們身上…我們必須做足準備。」她強調「威脅真實存在，沒在開玩笑」。

羅茲指出，台灣與烏克蘭擁有類似的地緣與歷史淵源，像是都有強鄰、都曾歷經民主轉型，並對鄰國獨裁政權的意識形態構成威脅而被視為眼中釘。

蔡總統深知相關風險，但也清楚隨時間演進，台灣2400萬人民早已發展出獨有的開放文化與民主制度。

談及中國政府與中國人民解放軍，蔡總統態度強硬。她向羅茲言明台灣人不會被欺凌，北京當局不應誤判台灣人的決心，直言「如果解放軍想硬來，習近平須權衡利弊得失…他必須三思而後行」。

羅茲說站在蔡總統立場，她既要保持低調、不慌張，又要增強台灣的自我防衛能力。

今年8月，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發北京不滿，共軍連日在台灣周邊大規模軍演，蔡總統仍維持看似正常的行程安排，但也不忘視察部隊。羅茲說據蔡總統描述，部隊的年輕人展現出堅韌與平靜，「這些年輕人想受訓，而不是想逃跑」。

因應威脅，蔡總統表示支持對民眾進行非軍事技能訓練，例如社區防衛、急救照護或資訊辨識等，同時致力與美國展開貿易談判、在東南亞尋求貿易與投資，讓台灣經濟更多元，減少對中國市場依賴。台灣在先進製程半導體領域位居主導地位，全球多達90%都由台灣製造，堪稱「 矽盾 矽盾小百科 美國學者艾迪森（Craig Addison）曾以Silicon Shield（矽盾）一詞，形容台灣的半導體實力在全球占有舉足輕重的地位，在國際紛亂局勢下，將成為台灣的安全屏障。 看更多 關閉 」（silicon shield）。

蔡總統也成立數位發展部加強網路防禦能力，因應中國駭客攻擊和假訊息認知作戰；在外交政策上，她則尋求價值觀相近的民主國家作為外交盟友。

羅茲指出蔡總統從俄烏戰爭學到2大教訓，分別是「尋求國際支持」及「形塑國家性格」的重要性。

蔡總統說，尋求國際支持除有助自我防衛，更重要的是避免戰爭，「西方國家正在幫助烏克蘭，尤其是美國…我們從烏克蘭的戰爭中，看見西方國家團結一致助烏克蘭禦敵」。由於台灣是海島，一旦發生衝突恐面臨補給困境，台灣會更需各界支持。

形塑「國家性格」方面，蔡總統說外人給予多少支持取決於台灣人本身，「除要有良好的領導力，更重要的是人民自我捍衛的決心，烏克蘭人民就證明了這點」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅茲在文末指出軍事手段以外，美國可採取許多非軍事手段，包括讓中國對台灣的外交干預不出格、擴大美台貿易關係，並加強與台灣半導體產業合作，避免削弱台灣實力。

此外，美國也可以透過外交措施，強化台灣與其他民主國家在公共衛生、網路安全、打擊假訊息等台灣專長領域的合作，並與其他民主國家聯手警告中國，一旦武力奪台恐面臨制裁等經濟苦果。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111109