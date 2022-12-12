北京：美亞太助卿與中國官員河北會談 議題涉台

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（中央社台北12日電）中國外交部發言人汪文斌今天表示，美國國務院2名官員和中國外交部副部長謝鋒正在河北廊坊會談， 就落實兩國元首在印尼峇里島會晤的共識等溝通，其中包括台灣議題。

環球網報導，汪文斌在外交部例行記者會上說，11日至12日，外交部副部長謝鋒在河北廊坊和來訪的美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）舉行了會談。

他說，雙方圍繞落實中美元首巴里島會晤共識，推進中美關係指導原則磋商，妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題，加強各層級交往和開展相關領域合作進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換了意見。

他說，雙方一致認為會談是「坦誠、深入、建設性的」，同意繼續保持溝通。

根據美國國務院，康達與羅森柏格11日至14日訪問中國、南韓與日本。訪中期間，兩位官員將延續美國總統拜登（Joe Biden）上月與中國國家主席習近平在峇里島的會談，持續以負責任方式管控美中競爭，並尋求潛在合作領域。此外，他們也將為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的中國訪問預做準備。（編輯：張淑伶）1111212