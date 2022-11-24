更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜習會
新聞專題
拜習會1/101
首頁 / 國際

中美關係回暖？中：願與美築牢兩國關係民意基礎

2022/11/24 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京24日電）中國外交部發言人毛寧今天針對中美兩國人文交流是否出現回暖說，中美的不同不是中美關係發展的障礙。中方願與美方一道努力落實好「拜習會」共識，為兩國關係築牢民意基礎。

中國外交部24日下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，有記者提問，日前美國相關組織在紐約舉行中美「乒乓外交」50週年紀念活動，中國駐美大使秦剛也訪問猶他州學校，兩國人文交流是否在峇里島「拜習會」後「出現了一些回暖」？

毛寧在回答時說，中美人文交流十分重要，要鼓勵擴大兩國各領域人員交往，這是中美兩國元首在峇里島會晤（拜習會）時達成的共識。

她又說，曾親身參與中美「乒乓外交」的美國運動員在活動中表示，希望人文交流和民間往來繼續為兩國關係發展增添「正能量」。猶他州楊百翰大學藝術團員也表示，與中國和中國人民之間不斷延續的友誼，已成為「生命中最珍貴的部分」。

毛寧表示，無論世界發生什麼，無論中美關係遇到什麼情況，人們總會記得愛和友誼，這份誠摯情誼令人動容。中美歷史文化、社會制度、發展道路不同，但這不是兩國人民相互信任、構築友誼的障礙，更不是中美關係發展障礙。

她說，中方願與美方一道努力，落實好兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，推動人文交流和民間往來，為兩國關係健康穩定發展築牢民意基礎。

另外，針對金融時報指歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）12月將訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行會談，毛寧表示，「中方將適時發布消息」。（編輯：楊昇儒）1111124

#毛寧
#峇里島
#中國
毛寧
習近平與岸田文雄將會晤 北京指有重要意義 中國涉在多倫多非法設警察局 加拿大展開調查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒：美艦11月初通過台海 疑似為拜習會遲未宣布