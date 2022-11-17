美中繼續爭奪東南亞影響力 印尼不願選邊站

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（中央社記者李宗憲峇里島17日專電）拜習會後，美中緊張關係看似降溫，但檯面下的競爭並未停止。印尼學者直言，美中都在爭奪東南亞的影響力，且各自拉攏印尼，較勁意味濃厚，不過左右逢源的印尼並不打算選邊站。

美國總統拜登和中國國家主席習近平在（20國集團）G20前夕見面，G20領袖會議上也會晤各國領導人，並與其他元首舉行雙邊會談。外界認為美中關係因拜習會而得到緩和，但印尼學者觀察，美國正積極加強與東南亞各國的連結及拉攏印尼，明顯是為了對抗中國在此區域與日俱增的影響力。

美國在G20領袖峰會送上大禮，拜登15日公布多項新計劃，針對印尼將啟動一項6.98億美元的交通設施合資項目，由美國提供6.49億美元，印尼4900萬美元，以支持印尼的發展目標。

美國積極布局印太戰略的核心，並承諾投入數千億美元在發展中國家建設基礎設施，被外界認為是針對中國一帶一路倡議而來。印尼艾爾朗加大學國際關係學系講師慕白（Safril Mubah）指出，美國正持續接觸東南亞國家，以改善與各國的關係，對抗中國在東南亞日益增長的影響力。

他向中央社表示，「在美國前總統川普執政時期，美國未將東南亞視為重要戰略地區，因此中國成為唯一有影響力的大國。」中國對印尼投資金額是美國的數十倍，印尼與中國間的經濟、基建合作在過去幾年急速成長，即將在明年6月通車、連接雅加達及萬隆的的高速鐵路（KCJB）就是中國一帶一路倡議下的計畫。

在G20峰會的第二天，印尼總統佐科威（Joko Widodo）和習近平共同觀看雅萬高鐵的動態測試直播影片，雙方積極向外傳達印尼與中國的友好關係。而在前一天，佐科威和拜登見面時，拜登向佐科威強調美國與印尼戰略夥伴關係的重要性，並重申美國對東協的承諾及對印太地區的支持。美中兩國各自拉攏印尼，較勁意味濃厚。

不過，夾在兩大強國間的印尼並不願選邊站。印尼學者指出，佐科威更希望能與美中兩國都保持良好關係。印尼艾哈邁德雅尼將軍大學國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）對中央社說，儘管印尼與中國關係密切，但它仍將美國視為區域重要角色，且會繼續如此。

他說：「印尼不希望美國或中國在東南亞擁有過大的影響力。」雖然印尼與中國關係密切，但仍與美國在安全問題上保持良好合作，例如軍事演習。印尼國際關係專家丁娜（Dinna Prapto Raharja）也向中央社表示，儘管印尼與美國及中國都有緊密的經濟合作，但印尼沒有要與美國和中國結盟。（編輯：韋樞）1111117