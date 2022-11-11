美國示警歐洲 台灣衝突恐引發巨大全球經濟衝擊

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）報導，各界對印太地區軍事行動的擔憂日益增加下，為了加強應急計畫，美國已警告歐洲國家，台灣衝突將引發巨大的全球經濟衝擊。

6名知悉研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）受委託調查的人士透露，美國國務院已與合作夥伴和盟友共享研究報告，估計中國對台灣實施封鎖將造成2.5兆美元的經濟損失。

美國和夥伴開始考慮，若中國對台灣採取任何軍事行動，該如何對中國實施制裁，美方也對歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和歐洲政府官員發出嚴厲警告。華府正在利用這份報告向歐洲國家強調，台灣衝突將對它們產生重大影響。

2名官員表示，美國和歐盟已經開始討論如何為台灣可能發生的衝突做準備。「金融時報」今年稍早報導，美國與英國已首次探討衝突應急計畫。

兩位知悉美歐討論的人士表示，部分官員認為制定應急計畫並公開溝通，可能成為嚇阻中國的部分戰略。

部分美國和歐洲官員認為，台灣衝突恐對全球經濟造成巨大損失，有必要爭取國際支持以遏制中國。美國還以俄羅斯入侵烏克蘭為例，強調需要考慮突發事件。

美國高階官員和軍事官員愈來愈常談論對台威脅之際，榮鼎發布這份研究報告。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在過去1個月中曾兩次表示，美國認為中國已加快「統一」台灣的時間表。

20國集團（G20）峰會將於14日在印尼峇里島登場，這是美國總統拜登和中國國家主席習近平首度以領導人身分會面，預期兩人將討論台灣議題。過去1年來，拜登曾4次表示，美國將保衛台灣免受中國無端攻擊。

美國國務院拒絕對報導置評。一名發言人表示，美國「在維持台灣海峽和平穩定上有長久利益，這是一個國際關注的議題」。他說，美國將「依照我們長期以來的一中政策」支持台灣。

報告指出，若發生衝突，台灣將遭受最嚴重打擊，但對中國經濟打擊也相當巨大，後果將影響全球經濟。報告稱，東南亞將遭受嚴重的經濟損失，這個地區許多國家不想選邊站，並稱中台衝突與他們無關。

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報告預測，在產業方面，以汽車、伺服器和個人電腦以及手機為首，依賴半導體的供應鏈將遭受最嚴重破壞。過去幾年來，美國對依賴台灣晶片的憂慮日益增加。

這份報告警告，一旦北京越線與台灣發生衝突，中國企業貿易融資就會枯竭，對全球貿易造成嚴重衝擊。報告還表示，中國作為發展中國家經濟夥伴有其重要性，這樣的衝擊可能會造成十幾個新興市場陷入經濟危機。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111111