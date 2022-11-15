趙春山：拜登提不支持一中一台是重大讓步

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（中央社記者陳沛冰台北15日電）「拜習會」昨天談及台灣議題。學者趙春山表示，中美雙方在台灣議題上只提原則性舊話，不過語氣更加堅定。至於陸媒報導，拜登提及不支持「兩個中國」、「一中一台」，這是「重大讓步」。

美國總統拜登與中國國家主席習近平昨天在印尼峇里島會晤。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天接受中央社的電訪指出，台灣議題是拜習會的重中之重，但雙方只重提原則性的舊話，不過兩邊語氣都更堅定。

例如在台灣議題上，習近平提到，希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，「但台獨和台海和平穩定水火不容」。而拜登則表明，美方的一個中國政策不變，反對任何一方片面改變現狀，維護台海區域和平穩定符合世界利益，以及反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

趙春山分析，習近平更堅定地表示不容許台獨，而拜登對於保護台灣也表現得更堅定。

根據新華社報導，拜登提及不支持「兩個中國」、「一中一台」等。對此，趙春山指出，如果拜登真有如此說法，代表拜登作出「重大讓步」，因為這符合中共期待。

對於這次拜習會面的意義，趙春山說，這對緩和美中關係有幫助，並且對緩和台海目前緊張情勢也是有利的，有助短期內台海發生衝突的可能性降低。

他也認為，美中關係緩和，台灣應要做出調整，尤其在「抗中保台」方面應要有所遞減。台灣地方選舉過後，要隨著美中關係變化，對大陸政策要有所調整，因為會面臨中共促統壓力。

他表示，最少未來2年美中都不希望關係惡化。因為對美國與中國大陸而言，內部問題最為重要，美國將於2024年舉行總統大選，且美中都有後疫情時代的經濟問題。（編輯：張淑伶）1111115