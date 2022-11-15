拜習會 學者：中美關係走出裴洛西訪台溝通低谷

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（中央社記者李雅雯上海15日電）中國國家主席習近平與美國總統拜登昨天會晤3個多小時，學者剖析，這場會晤很重要，中美關係走出裴洛西訪台造成的溝通低谷，回到有衝突也可以有合作的局面。

上海東亞研究所助理所長包承柯接受中央社記者訪問表示，中美間有很大的政治分歧，關鍵就在台海問題上，這場會晤沒有解決實質問題，不過兩位領導人表述了各自在台海問題上的立場、看法、底線。

包承柯指出，台海問題在這幾年發展得很快速、很複雜、很多變化，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中美關係陷入溝通低谷，再往下走很有可能就是軍事衝突，這場會晤至少化解了這個危機。

包承柯強調，雙方都表達了不願意見到衝突的想法，習近平認為中國內政要獲得尊重，美方則提到必須管理彼此間的分歧；防止走向衝突，這是雙方這場會晤中重要的共同點。

「台海問題的本質衝突性結構沒有解決」，包承柯坦言，台海問題高度複雜，對於中方來說，美方就是在持續干涉和介入內政，美國持續以台灣為棋子，給中國出難題。拜登提到不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」等，必須要被落實，這是維持台海和平的關鍵和基礎。

「中美至少走出裴洛西8月訪台以來的低谷局面」，包承柯說，這場會晤有達到充分溝通，政治底線也說得清楚，中美可以回到正常交往軌道上，回到有衝突也有合作的態勢，在台海問題上，也得以維持繼續溝通狀態。（編輯：唐佩君）1111115