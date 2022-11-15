時殷弘：拜習承諾加強溝通 卻未提恢復軍事交流

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（中央社記者邱國強北京15日電）中國人民大學國際關係學院教授時殷弘今天針對「拜習會」表示，雙方雖承諾今後要加強溝通協調，但根據媒體報導，雙方卻沒有提到要恢復軍事交流，而這與避免軍事衝突密切相關。

時殷弘在接受中央社記者訪問時並表示，和其他議題相較，台灣議題可說是整場「拜習會」的焦點，畢竟這涉及中國的核心利益，也被普遍認為是中美可能產生軍事衝突的根源。

他分析，觀察「拜習會」的相關報導，中國國家主席習近平將中方在台灣議題及中美關係的立場，面對面地告訴美國總統拜登（Joe Biden）。而習近平表達的內容，不但與中方近期所表述的相同，且明顯表達得更多、更詳細。

時殷弘指出，根據拜登在美方記者會上的表述，他當面向習近平首要強調的，仍然是避免美中發生軍事衝突。而這與2021年間，拜登在與習近平在視訊對話中強調的相同，沒有什麼新的內容。

但時殷弘觀察，截至目前為止，從所有媒體報導看來，雙方在會談後雖然承諾今後要加強溝通協調，卻都沒有提到要全面恢復、或至少部分恢復中美兩國之間的軍事交流。而軍事交流正與避免軍事衝突密切相關。

至於雙方未提到恢復軍事交流的原因，時殷弘認為還有待觀察，也許近期會有更多訊息披露。但中美兩國在台灣議題上，短期內仍難取得共識則是事實。（編輯：張淑伶）1111115