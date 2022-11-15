拜登會習近平後 美中同意恢復因應氣候變遷合作

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（中央社峇里島努沙杜阿14日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今年8月訪問台灣後，北京當局憤而暫停中國與美國之間的因應氣候變遷合作，白宮今天則表示，美中兩國將恢復這項議題的合作。

法新社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）於8月訪問台灣之後，中國取消與華府之間的一連串談判並撕毀合作協議，其中包括全球暖化問題的因應。

但美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平今天在印尼峇里島（Bali）舉行會談後，白宮指出，兩國已經同意恢復應對「跨國挑戰」的工作。

白宮透過聲明表示：「拜登總統強調，美國和中國必須共同努力因應跨國挑戰，例如氣候變遷、包括減免債務在內的全球宏觀經濟穩定、衛生安全及全球糧食安全。」

聲明還提到：「兩位領導人同意，授權重要高階官員在這些議題和其他問題上保持溝通並深化建設性努力。」

中國外交部也發布聲明指出，「透過中美協調及合作，促進後疫情時代的全球復甦、因應氣候變遷並解決區域問題」，皆符合雙方的「共同利益」。（譯者：陳彥鈞）1111115